Dieselprijs alleen maar verder aan het stijgen

De dieselprijs is torenhoog, maar het einde is nog lang niet in zicht.

Het was ooit de brandstof voor mensen die geld wilden besparen: diesel. Je kon met diesel van twee dingen op aan. Het was zuiniger dan een gelijkwaardige benzineversie én je betaalde per liter minder aan de pomp. Natuurlijk, je moest wat extra betalen voor de wegenbelasting, maar na een weekje (of twee) was je al goedkoper uit als je voldoende kilometers maakte.

Die tijden zijn zo goed als voorbij. Natuurlijk, een diesel is nog altijd zuiniger dan het benzine-equivalent, alhoewel dat verschil kleiner wordt. Maar de prijs aan de pomp is nu de grote achilleshiel. Diesel was altijd goedkoper, maar dat is al een paar weken niet meer zo. Sterker nog, diesel is nu zelfs duurder dan benzine.

Dieselprijs zal alleen maar stijgen

Dat verschil wordt alleen maar groter, zo meldt De Telegraaf. Waar de benzineprijs (licht) aan het dalen is, blijft diesel maar stijgen en het einde is nog lang niet in zicht. Het ligt werkelijk aan alles, zo lijkt het. De stakingen bij Franse olieraffinaderijen van de afgelopen tijd hebben ook effect op de Nederlandse dieselprijs.

De olieprijs speelt uiteraard ook hoge parten. Deze wordt in dollars afgerekend, terwijl de euro relatief zwak staat ten opzichte van de dollar. Maar eerlijk is eerlijk, dit geldt natuurlijk ook voor benzineprijzen.

Rusland

Het grootste probleem is de winning van diesel. Normaal gesproken gebruikte men de Russische olie voor het maken van diesel. Het type olie uit Rusland is namelijk uitstekend geschikt om diesel van te maken. Nu er nauwelijks meer olie uit Rusland meer komt, moet men diesel maken van Amerikaanse olie. Dat is ook mogelijk, maar het is wel bewerkelijker. Men heeft meer Amerikaanse olie nodig voor een liter diesel, dan met Russische diesel het geval is. Dat kost meer geld en drie keer raden waar die prijs dan zichtbaar is.

De OPEC gaat voorlopig ook niet helpen. Die hebben al aangegeven vanaf november dit jaar 2 miljoen vaten per dag minder te gaan oppompen. Als nagel in de kist is daar ook nog President Biden. Die wil de kiezer tevreden stellen nu de ‘mid-terms’ eraan komen. Dat betekent dat ze aanzienlijk minder gaan exporteren en meer voor eigen gebruik gaan produceren. Dit is gunstig voor de Amerikaanse automobilist, maar niet voor die in Europa.

Via: De Telegraaf.