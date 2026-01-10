Kia EV2, EV4 GT, Peugeot 408, Alfa Romeo: Autosalon Brussel 2026

In deel 5 van het Autosalon van Brussel draait het om een mix van designupdates, verrassende special editions en..

Auto’s die je straks écht veel gaat zien op de weg. Wouter loopt langs de stands van onder meer Peugeot, Alfa Romeo en Kia en laat zien waarom dit salon zo relevant blijft.

Bij Peugeot draait alles om het vernieuwde merkgezicht. De Peugeot 408 krijgt het nieuwe, verlichte logo en blijft leverbaar met meerdere aandrijflijnen: mild hybrid, plug-in hybrid en volledig elektrisch. Vooral de PHEV-versie met tot 90 km elektrisch bereik maakt hem interessant voor dagelijks gebruik, al blijft het i-Cockpit-concept een kwestie van smaak.

Een onverwachte verrassing staat bij Alfa Romeo: de Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, een gelimiteerde editie met 520 pk, achterwielaandrijving en opvallende details zoals carbon stoelen en unieke velgen. Geen écht nieuw model, wel een bewijs dat Alfa de Giulia nog niet loslaat. Ook de Tonale krijgt een lichte update, al blijft het succes in Nederland beperkt.

Het zwaartepunt ligt bij Kia. De nieuwe Kia EV2 mikt vol op het B-segment en belooft veel ruimte en techniek voor een scherpe prijs onder de 30.000 euro. Met accupakketten van 42 of 61 kWh, tot 448 km range en zelfs een 22 kW boordlader, lijkt dit een toekomstige publieksfavoriet.

