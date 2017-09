GP Singapore: de vooruitzichten zijn gunstig!

Over een paar minuten gaan de mannen van start in Singapore. We praten je kort bij over de laatste nieuwtjes.

Regen! Zondagochtend werd het stratencircuit in Singapore geteisterd door een enorme regenbui. De baan is op moment van schrijven weer droog, maar hier en daar komen druppels naar beneden. Bovendien zijn in de omgeving van het circuit flitsen waargenomen. Slecht weer hangt dus in de lucht, maar of de hemelsluizen tijdens de race ook echt opengaan weten alleen de weergoden.

Zoals bekend staan Verstappen en Vettel samen op de eerste startrij, met de Ferrari voorop. We hopen van harte dat beide boezemvrienden samen ongeschonden door de eerste bochtenserie komen. Met de nieuwe bredere auto’s wordt het circuit er niet breder op, dus beide coureurs kunnen niet al té veel risico nemen. Ricciardo is dit seizoen immers al vaker de derde hond geweest die er met het been vandoor ging.

Dan nog een nieuwtje over Sainz. Hij zou al eerder overstappen naar Renault en toen toch weer niet. Naar het schijnt hakken de Fransen aankomende woensdag de knoop door. Jolyon Palmer zou een fors bedrag krijgen als hij ermee akkoord gaat dat zijn contract eerder wordt beëindigd, waardoor Sainz al eerder naar Renault kan overstappen.

Gratis kijken jonguh!

Goed nieuws voor wie geen abonnee is bij Ziggo. Ook voor niet-klanten is de race in Singapore dit weekend gratis te bekijken.

UPDATE: vlak na de start wordt Max gesandwitched door Kimi en Sebastian. Einde race voor alle drie de coureurs! Check de video op autojunk.nl.