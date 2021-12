Hoe kan Max Verstappen wereldkampioen worden?

We gaan kijken hoe Max Verstappen dit weekend wereldkampioen kan worden.

Dit weekend is het dan eindelijk zover. Dan wordt eindelijk de titelstrijd in de Formule 1 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton beslist. Verstappen had een kleine voorsprong, maar dankzij drie overwinningen op rij en een paar snelste rondes is Lewis heel dichtbij gekomen.

Sterker nog, de twee staan exact gelijk. Allebei hebben ze nu namelijk 389.5 punten. Daarmee is de vraag hoe kan Max Verstappen nog wereldkampioen worden eenvoudig te beantwoorden. Hij moet namelijk finishen voor Lewis Hamilton. Nu blijkt dat de laatste paar races een zeer lastige opgave te zijn.

In principe zijn er 4 scenario’s mogelijk. Dat ze mogelijk zijn, wil overigens niet zeggen dat ze waarschijnlijk zijn. Maar het is formule 1 en er zijn weleens vreemdere dingen gebeurd. Denk aan Damon Hill die wereldkampioen wordt of Jacques Villeneuve die wereldkampioen wordt.

Scenario’s

Daarom hebben we een paar scenario’s op een rijtje gezet. Dit kan er in principe allemaal gebeuren tijdens de GP van Abu Dhabi:

Scenario 1: Max finisht in de punten voor Lewis

In principe moet Verstappen gewoon voor Hamilton blijven. Dan is er niets aan de hand. Als ze beide in de punten rijden, dan moet Verstappen ervoor blijven. In dat geval zal Verstappen ongeacht de positie wereldkampioen worden.

Scenario 2: Max finisht P9, Lewis P10 en snelste ronde

De kans dat dit gebeurt is niet groot. Wellicht als ze in de eerste ronde crashen, de auto’s laten oplappen en vervolgens een inhaalrace van jewelste laten zien. Als Max P9 pakt en Lewis P10 plus de snelste ronde (of andersom), dan krijgen beide coureurs 2 punten. In dat geval is de stand gelijk en wordt Verstappen wereldkampioen op basis van die ene overwinning.

Scenario 2: Max valt uit, Lewis finisht buiten top 10

Of andersom natuurlijk. In dit geval behalen beide rijders geen punten. In dat geval blijft het puntenaantal gelijk. Dan blijft het feit staan dat Verstappen één overwinning meer heeft en wereldkampioen wordt.

Scenario 3: beide finishen niet

Dan blijft de puntenstand wederom gelijk. In dat geval geeft de extra overwinning van Verstappen de doorslag. Max is dan kampioen.

Scenario 4: beiden finishen wel, maar buiten de punten

Dit zien we eigenlijk nooit gebeuren. Maar het zou kunnen dat beide coureurs buiten de punten vallen. In dat geval is Verstappen wereldkampioen.

Scenario 5: Lewis finisht voor Max in de punten

Dan is Lewis Hamilton Hamilton kampioen.

Kortom, het is deze keer vrij eenvoudig. Net als in 1974 (Clay Regazzoni en Emerson Fittipaldi) is de coureur die de meeste punten haalt wereldkampioen. Aangezien zowel Hamilton en Verstappen beiden veel sneller zijn dan de rest van het feit, zal het een bijzonder schouwspel worden.