Haas VF-24, de eerste F1-auto van 2024

Misschien is de VF-24 van Haas ook de langzaamste auto van het jaar.

Traditiegetrouw is het Haas die aftrapt met de nieuwe auto voor het komende Formule 1-seizoen. Het is te hopen voor het Amerikaanse team dat ze enige vorderingen met de nieuwe auto hebben weten te maken. 2023 kun je gerust omschrijven als een dramatisch jaar. Zelfs de immer geliefde Günther Steiner heeft het veld moeten ruimen.

Zo op het eerste gezicht lijkt de auto niet heel veel anders in vergelijking met vorig jaar. Hier meteen keiharde conclusies aan verbinden is niet slim. Het gaat hier voornamelijk om de livery presentatie. Pas tijdens de eerste publieke tests, waarbij de auto echt goed te zien is, kun je opmaken of er de nodige veranderingen te bespeuren zijn.

Haas VF-24

In deze digitale presentaties willen Formule 1-teams hun wijzigingen onder de pet houden. Vandaar dat de auto’s vaak nauwelijks anders lijken in vergelijking met de auto van vorig jaar. Voor Haas is het te hopen dat de auto wel degelijk anders is. Ze moeten snelheid zien te vinden om weer aansluiting te hebben op de rest van het veld.

Het goede nieuws is dat Haas in elk geval genoeg sponsoren heeft weten te vinden om de auto vol te plakken. Het is weer een typische livery voor het merk. Bestaande uit de kleuren rood, zwart en wit.

Als je zin hebt in hyperactieve beelden op deze zaterdagochtend, en dat heb je, dan moet je vooral de bijgevoegde video kijken. De presentatie van de nieuw Haas VF-24 gaat gepaard met een kekke montage. Als de auto net zo snel is als de montage dan komt het helemaal goed dit jaar!

Haas is het eerste Formule 1-team die de auto presenteert. De overige teams volgen de rest van deze maand. Voor Red Bull Racing moet je nog even geduld hebben. De nieuwe auto van Max Verstappen en Sergio Perez verschijnt op 15 februari.