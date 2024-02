Enorme terugroepactie Tesla heeft lullige reden

Tesla heeft een terugroepactie opgezet, miljoenen auto’s zijn betrokken.

Met uitzondering van de roadster, is het complete modellengamma van de Amerikaanse autofabrikant Tesla onderdeel van een terugroepactie. De enorme terugroepactie is in de Verenigde Staten, nadat de NHTSA aan de bel heeft getrokken. De NHTSA is de RDW van de VS.

Wat blijkt nu? De NHTSA heeft geoordeeld dat het lettertype van de waarschuwingsverlichting op het scherm van Tesla’s te klein is. Daarom moeten er nu twee miljoen Tesla’s in de Verenigde Staten een terugroepactie uitgevoerd worden. Een vergelijkbare recall werd al eens eerder georganiseerd in China.

Volgens de NHTSA is de waarschuwingsverlichting moeilijk af te lezen van het scherm in een noodsituatie, waardoor de organisatie nu ingrijpt. Het gaat hier om icoontjes van onder andere de rem en of dat de auto nog in P staat. Deze moeten groter zijn dan 3.2 mm en dat is nu niet het geval. Een vrij lullige reden voor een terugroepactie.

Nu klinkt het woord terugroepactie dramatischer dan het is. Er is ontzettend veel digitaal aan een Tesla en dat heeft zo zijn voordelen. Voor deze recall hoeven eigenaren niet naar een servicecentrum toe. Het enige wat het Amerikaanse automerk moet doen is een software update uitvoeren met een groter lettertype voor de waarschuwingsverlichting. Eigenaren dienen deze software update te downloaden en klaar is kees.

In tegenstelling tot kleinere updates, is het voor eigenaren wel zaak om deze software update uit te voeren. Anders blijft de Tesla terugroepactie openstaan. De Model S, X, 3, Y en de Cybertruck zijn betrokken bij de recall. (via Autonews)

Foto: Tesla Model 3 via @julian06 Autoblog Spots