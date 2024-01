Wat zijn je goede auto voornemens voor 2024?

Kom maar door! Je goede auto voornemens voor 2024.

Wrijf die slaap maar uit je ogen. Het is 2024 baby. Vandaag gezellig bij familie op bezoek, je kater verwerken, werken aan je dikke pens in de sportschool of gewoon aan het werk. Maakt allemaal niet uit. We gaan het hebben over je goede auto voornemens voor 2024.

Met een nieuw jaar heb je hier de kans om je plannen te pennen. Gedurende het jaar kun je altijd terugkomen bij dit artikel om dingen af te vinken, of om jezelf te herinneren welke belofte jij jezelf hebt gedaan op deze eerste van januari. Want daag jezelf lekker uit. Kom maar door met je stoere plannen.

Ondergetekende trapt af. Vorig jaar heb ik een nieuwe auto gekocht. Dat ben ik dit jaar in elk geval niet van plan. Wat dan wel? Nou, sowieso kilometers maken! Ik heb in 2023 geen roadtrip gemaakt met een eigen auto. Wat toch wel het leukste is. Huurauto’s zijn ook leuk, maar er gaat natuurlijk niets boven de magie van je eigen bolide. Dus we gaan zeker met de BMW de grens over.

Er zijn wat plannen in de maak, maar nog niets is keihard geconfirmeerd. De goede bedoelingen zijn er zullen we zeggen.Ook wil ik de velgen van mijn zomerset spuiten in een andere kleur. Wat hier dan weer de achtergrond achter is lees je in een toekomstig Autoblog Garage artikel. Werk in proces in elk geval!

Nu ben ik razend benieuwd wat jij allemaal gaat uitspoken in 2024 op autogebied, wat zijn je goede auto voornemens? Meer rijden? Eindelijk die nieuwe auto kopen? Stage 4 met hybride turbo’s?! Kom maar door! We willen het weten. En maak het ook waar hè. Proost.

Foto: vol gas 2024 in!