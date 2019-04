Hacker kon tienduizenden auto’s op afstand uitschakelen

Nee, dan voel je je veilig.

Een hacker die zichzelf L&M noemt heeft recentelijk een tweetal apps weten te kraken en uitgevonden dat hij daarmee tienduizenden auto’s tegelijk uit kan schakelen. Door een combinatie van slechte beveiliging en belachelijk eenvoudige wachtwoorden zijn niet alleen de gegevens van de gebruikers van de apps kwetsbaar, ook zijzelf kunnen in gevaar komen.

Verdeeld over de apps iTrack en ProTrack wist de hacker toegang te krijgen tot bijna 30.000 accounts. De hacker kreeg het idee de kwetsbaarheid van de apps te controleren toen hij ontdekte dat gebruikers het wachtwoord ‘123456’ worden gegeven wanneer ze zich inschrijven bij de dienst. Door een script te schrijven dat miljoenen gebruikersnamen automatisch laat inloggen met dit wachtwoord, kreeg hij toegang tot ongeveer 7.000 accounts van iTrack en 20.000 accounts van ProTrack.

Vervolgens kreeg hij allerlei data van iTrack en ProTrack, beide apps die door bedrijven worden gebruikt om d.m.v. gps-tracking te monitoren waar hun auto’s rijden, in handen. Zo kon de hacker bijvoorbeeld zien in welke auto’s de gebruikers reden en welk gps-systeem zij aan boord hadden. Ook de echte namen van de gebruikers, evenals hun telefoonnummers, adres- en emailgegevens kon hij inzien.

Afgezien van het feit dat de hacker toegang had tot een bootlading aan gegevens, kon hij ook met de auto zelf aan de haal gaan. Hoewel L&M in een reactie aan Motherboard liet weten niet over te zijn gegaan tot dergelijke gevaarlijke praktijken, was hij in staat aan te tonen dat hij de motoren van tienduizenden auto’s op afstand kon uitschakelen – zelfs als de auto’s met een snelheid van minder 20 km/u aan het rijden waren.

Ondertussen hebben de ontwikkelaars van de apps weinig ingrijpende veranderingen aangebracht. Het standaardwachtwoord wordt vooralsnog uitgedeeld aan gebruikers, al worden ze nu wel aangeraden deze zo spoedig mogelijk te veranderen.