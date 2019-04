BMW M2 Competition doet eerbetoon aan 2002 Turbo

En dat is eigenlijk best goed gelukt.

Die Fransen, ze boffen maar. De BMW-importeur in het land heeft recentelijk een wel heel smakelijke versie van de M2 Competition (rijtest) aangekondigd. Voor de vijfenveertigste verjaardag van de 2002 Turbo komt het met een eerbetoon op basis van de voorlopig krachtigste 2 Serie.

Of nou ja, dat is wellicht een ietwat overdreven manier van spreken, want in werkelijkheid is de M2 Competition Héritage precies hetzelfde als het productiemodel, maar dan met een aantal verwijzingen naar het verleden. De Héritage Edition, die onthuld werd op het circuit van Magny-Cours, heeft bijvoorbeeld een aantal stijlelementen in de bekende kleuren van de 2002 Turbo. Onder andere op de neus, de zij en de spoiler van de auto vinden we de rood-blauwe strepen.

Daarnaast heeft BMW France een aantal logo’s en platen in en op de M2 Competition geplakt, om aan te geven dat het om de gelimiteerde Héritage Edition gaat. De importeur zal in totaal niet meer dan veertig exemplaren van de auto op de markt brengen. De Héritage is in Frankrijk 7.000 euro duurder dan het origineel.

Die prijs komt overigens alleen door de innerlijke en uiterlijke aanpassingen, niet door motorische upgrades. De M2 Competition Héritage Edition behoudt zijn 410 pk sterke drieliter zes-in-lijnmotor. In vergelijking met de 2002 Turbo is dat trouwens wel een behoorlijke stap vooruit. De sportieve 2002, de eerste naoorlogse auto met een turbomotor, kreeg destijds ‘slechts’ 170 pk.