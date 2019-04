Bugatti Chiron kost een fortuin om te verzekeren

Water is nat.

Gek hè, dat een miljoenenauto ook duizenden euro’s kost om te verzekeren? Ja, nee, niet dus. Toch is het interessant om te zien hoeveel de superrijken die zich een dergelijke hypercar kunnen veroorloven nu eigenlijk betalen. Alsof de Bugatti Chiron an sich niet voldoende gestoord is, nemen we in dit geval de zeldzamere ‘110 ans‘ onder de loep.

Nadat de auto aan het Amerikaanse publiek werd onthuld op de New York Auto Show, besloot ValuePinguin eens uit te zoeken hoeveel de 1.500 pk sterke bolide uit Molsheim kost wanneer deze verzekerd moet worden. Voor potentiële kopers toch een niet heel onbelangrijke zaak, ondanks dat ze in de slappe was zitten.

De website heeft de vaste lasten die in de Verenigde Staten bij de Chiron 110 ans komen kijken berekend aan de hand van de stickerprijs van de auto. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan is dit bedrag 3.260.000 dollar. Tien procent van dit bedrag, 326.000 dollar, wordt allereerst genomen als aanbetaling. Daarna mag er volgens de website maandelijks 4.188 dollar worden betaald aan verzekeringskosten, wat een jaarlijks totaal vormt van 50.251 dollar.

Overigens zullen kopers, omdat de Bugatti geen alledaagse auto is, een zogenaamde “collector car insurance” moeten afsluiten. Hiermee betaalt de verzekeringsmaatschappij in het geval van een claim de kosten van de reparatie, of keert het een van tevoren afgesproken bedrag uit aan de klant.