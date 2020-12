Hamilton aan de slag met AMG Project ONE [video] - Autoblog.nl

Nog even geen vakantie voor wereldkampioen Lewis Hamilton, hij gaat zich de komende periode bemoeien met AMG Project ONE.

Al een tijdje weten we dat Mercedes-AMG werkt aan een Formule 1-auto voor de straat in vorm van de AMG One. Het is het voor het eerst dat een productieauto de krachtbron krijgt die men nu gebruikt in de Formule 1. De afgelopen periode hebben we weinig gehoord omtrent het project, maar de komende tijd kunnen we weer wat nieuws verwachten.

Nu het seizoen klaar is kunnen F1-rijders gaan genieten van een vakantie. Hamilton ongetwijfeld ook, maar eerst staan hem wat werkzaamheden te wachten binnen het AMG Project ONE programma. De Mercedes-coureur gaat de huidige status van het project testen en zijn know-how vanuit de F1 delen met de engineers die werken aan de hypercar van AMG.

Mercedes-AMG zegt dat de One zich in het laatste stadium van ontwikkeling begeeft. Het bizarre hypercar moet in 2021 realiteit gaan worden. De tweezitter krijgt een bijna 1:1 basis van de motor van een Formule 1-auto aan boord. Dit is een 1.6-liter V6, gekoppeld aan hybride motoren. Het systeemvermogen komt uit op 1.000 pk. De AMG One zal een topsnelheid krijgen van meer dan 350 km/u. Minstens zo indrukwekkend is het feit dat het motorblok 11.000 tpm kan draaien. Vrijwel uniek voor een straatauto vandaag de dag.

E Performance

De AMG Project ONE zal volgend jaar gelanceerd worden onder het nieuwe E Performance label. Met dit label zal AMG de komende jaren meerdere hybride combinaties op de markt gaan brengen. Denk aan de verwachte AMG GT 73, die de 4.0-liter V8 met twee turbo’s zal gaan combineren met een hybride aandrijflijn. De Project One is natuurlijk het ideale uithangbord om dit nieuwe label onder de aandacht te brengen.

Nieuwe bewegende beelden van de AMG Project One check je in de video, inclusief de soundtrack van het wapen.