Lezersvraag: hoe realistisch is een ICE verbod in 2030? - Autoblog.nl

Je hoort en leest het steeds vaker. Overheden geloven er heilig in, maar hoe realistisch is een ICE verbod in 2030 eigenlijk?

Steeds meer landen spreken de wens uit om in 2030 de nieuwverkoop van auto’s met een verbrandingsmotor te verbieden. Meest recente voorbeeld is Japan, maar ook in Engeland liggen dergelijke plannen op tafel.

Is het populistisch gewauwel van regeringen, of zit er een kern van waarheid in deze uitspraken? Feit is dat 2030 op een paar weken na nog maar negen jaar van ons verwijderd is. Even ter vergelijking. Negen jaar geleden was het 2011, het jaar dat de Ferrari 458 Spider werd onthuld. Om gewoon maar even een idee te geven hoe snel de tijd kan vliegen.

In autoland zijn er de afgelopen jaren wel enorme sprongen gemaakt. De grootste verandering was toch wel Tesla, dat in 2012 met de Model S kwam en nu als merk niet meer weg te denken is uit het straatbeeld. Het laat zien dat er in korte tijd wel degelijk veel mogelijk is. Ook was er negen jaar geleden nog niet zo’n mooie laadinfrastructuur als er nu is.

Maar dat is Nederland. Ga met je elektrische auto de grens over en het is toch wel even goed kijken waar je onderweg je EV kunt opladen. Het lijkt in elk geval onvermijdelijk dat de tweedehands automarkt in 2030 belangrijker gaat zijn dan ooit. Voorlopig is een deftige EV een pittige aanschaf. Zelfs de kleinere elektrische auto’s kosten je een klap meer dan 20.000 euro. Geld dat niet iedereen zomaar op de plank heeft liggen om te besteden aan een nieuwe auto.

Er liggen uitdagingen bij de laadinfrastructuur, de vraag hoe regeringen missende belastingen gaan opvangen (want EV’s worden meestal linksom of rechtsom gestimuleerd) en de vraag of merken wel genoeg betaalbare EV’s voor iedereen op de markt hebben in 2030. Kortom: hoe realistisch is een ICE verbod in 2030?

Foto: lekkere ICE-combo via @crashingduke op Autojunk