M4 Cabrio gelekt met dichte stoffen kap - Autoblog.nl

Het is maandag, dus we beginnen met stomme woordgrapjes. De BMW M4 Cabrio is gelekt, maar niet zoals je zou denken.

Langzaam maar zeker wordt de M4-familie telkens completer. De eerste is de M4 Coupé, het paradepaardje van BMW. Ondanks de discutabele looks is de kans aannemelijk dat het weer de ultieme auto is waarmee je alles kan doen: driften, dragracen, heuvelklimmen en veertig keer per avond een boulevard op en neer rijden met ‘maten’. De BMW M4 is tevens een auto om aan te geven dat het goed met je gaat, toch?

M4 Cabrio gelekt

Er is goed nieuws voor het die nog vaker gezien willen worden. Zo komen we bij een andere BMW die onlangs is onthuld, de 4 Serie cabriolet. Dat daar een snelle M4 van komt lijkt slechts een formaliteit. De BMW M4 Cabrio is nu gelekt middels patent tekeningen die op i4talk.com zijn gedeeld.

Uiterlijk

Nu de BMW M4 Cabrio gelekt is kunnen we even kijken hoe de auto eruit komt te zien. Het mag geen verrassing zijn, het is een combinatie van de 4 Serie Cabrio en M4. Goh. De details zijn identiek, dus die groteske neus zal bijven op de ‘G83’. Ook de oplopende raamlijn zal tot grote teleurstelling van @jaapiyo blijven. Wel zal de generieke daklijn verdwijnen. Dus in dat opzicht is de nieuwe M4 Cabrio mooier dan de Coupé.

Welke smaakjes?

Nu de BMW M4 Cabrio patent tekeningen gelekt zijn, zal het niet meer heel erg lang duren voordat het de auto wordt geïntroduceerd. Of BMW de auto ook in twee smaakjes gaat aanbieden, zoals bij de M4 Coupé het geval is, valt nog te bezien. De Coupé is er met 480 pk sterke zes-in-lijn met handbak en een 510 pk sterke Competition met achttraps automaat. Die laatste is optioneel verkrijgbaar met xDrive vierwielaandrijving.

BMW M4 Cabrio gelekt, maar wanneer introductie?

Dan de marktintroductie van de de M4 Cabrio. Normaal gesproken zouden we inzetten op de Salon van Genève 2021. Deze zal ook dit jaar niet doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. Wel kan BMW natuurlijk de afbeeldingen rond die periode vrijgeven, zodat de eerste exemplaren in de zomer arriveren.