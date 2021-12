Hamilton vs Verstappen: wat zegt het wedkantoor eigenlijk?

Ook hier zitten Hamilton en Verstappen heel erg dicht bij elkaar.

De laatste tijd worden we om onze oren geslagen met leuke persberichten over de strijd tussen Hamilton en Verstappen. In Nederland hopen we dat Verstappen wint, in Engeland heeft men een voorkeur voor Lewis Hamilton (alhoewel Jeremy Clarkson ook voor Verstappen is).

De rest van de wereld heeft twee zinderende races te gaan en kan terugkijken op een waanzinnig seizoen. De Formule 1-supporter is de ware winnaar van dit seizoen (zolang deze maar geen kaartjes voor de Belgische GP had gekocht). Maar hoe zit het met de daadwerkelijke kansen tussen Verstappen en Hamilton?

Hamilton vs Verstappen door Oddsbeater

Als we kijken naar de cijfers van websites die de odds volgen dan valt op dat Hamilton de gedoodverfde favoriet was in aanloop. Ondanks dat Red Bull erg goed presteerde in de wintertests, bleef Hamilton bovenaan staan. Pas bij de eerste race (de GP van Bahrein) bleek dat ze erg aan elkaar gewaagd waren. Hamilton bleef desalniettemin favoriet. Mede dankzij zijn overwinning in Bahrein, wist Hamilton de voorsprong iets te vergroten bij de wedkantoren.

Favoriet

Na de GP van Frankrijk begon Max de favoriet te worden voor de wedkantoren. Hij reed twee sterke races op Oostenrijk. Rond die periode had je goed in kunnen zetten op Hamilton, die toen 4:1 stond, terwijl Verstappen 1:22. Net als in het echt zitten de twee kemphanen heel erg dicht bij elkaar. Echter, Verstappen bleef favoriet tot en met de GP van Brazilië.

Hamilton maakte diepe indruk met de snelheid op Interlagos en dat was op Qatar niet heel anders. Dat zien we ook terug bij de wedkantoren, waar Hamilton nu overwegend favoriet is. Nog altijd staat Hamilton voor bij de bookmakers, ook voor dit weekend, maar het gat is erg klein. Verstappen op 2,1, Hamilton op 1,55.

Kortom, ook voor de wedkantoren wordt het nog een heel spannende twee weken!

afbeelding: oddsbeater.nl