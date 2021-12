Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Saoedie-Arabië 2021

Wie tapt uit het juiste vaatje, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedie-Arabië in 2021?

Nog twee races, dan weten we wie zich de kampioen van 2021 mag noemen. Voor de laatste keer dat het zo spannend was, moeten we terug naar 2016. Maar ja, toen ging het alleen tussen de twee coureurs van Mercedes. Dat kan ook heel mooi zijn, maar is toch een beetje anders dan een strijd tussen twee teams. Bovendien was er toen geen Nederlander die aanspraak maakte op de rijderstitel.

Dus het voelt nu toch een beetje anders. Voor ons fans althans, want de immer stoïcijnse Max blijft er zoals altijd redelijk koeltjes onder, zo lijkt het. Toch zal ook MV33 wel even met een schuin oog kijken naar wat de FIA doet met de transgressies van Lewis Hamilton tijdens de derde vrije training. Als zijn grote concurrent HAM tegen een strafje aanloopt, maakt dat de zaken voor VER toch net iets comfortabeler. Tijdens deze kwalificatie wordt echter bekend dat HAM met de schrik wegkomt bij Garry Connolly cum suis. Max zal het dus op eigen kracht moeten doen. Maar is de Red Bull daar wel krachtig genoeg voor in vergelijking met de machtige Mercedes?

Q1

Even was het de vraag of Bottas op tijd een andere motor in het achteronder van zijn W12 zou hebben om de kwalificatie te rijden. Maar, zoals je van een team als Mercedes mag verwachten, lukt dat natuurlijk gewoon. Bottas rijdt samen met Hamilton de pit uit voor de eerste rondjes in Q1. De Fin zal overigens geen straf krijgen voor de motorwissel, want deze turbo-tor zat nog in zijn poule.

Een aantal coureurs hebben als de Mercs naar buiten rijden al tijden neergezet die heel dicht bij elkaar liggen, met Ocon als snelste op een 1:28.8. Verstappen is de eerste die echt een paar tienden sneller gaat, maar HAM gaat daarna meteen nog bijna twee tienden sneller. Als de eerste klap een daalder waard is, moet dat even pijn doen bij Red Bull Racing.

Doch we zien dan dat net als bijvoorbeeld in Sochi de coureurs meerdere rondjes doen op hun set zachte banden. Daarbij is het eerste rondje niet per se het snelste. Integendeel zelfs. De andere teams, iets eerder begonnen met rondjes rijden, blijven door deze strategie aanvankelijk dicht in de buurt van de toppers. Norris pakt kortstondig P2 en Sainz gaat zelfs eventjes naar P1.

Daarna is het echter toch weer Verstappen en vervolgens Bottas die P1 pakken. Perez lijkt weer een beetje te verzuipen. Maar dan zien we toch weer zo’n glimp van kwaliteit bij de Mexicaan, die opeens naar P1 gaat. Hij kan het wel, maar het komt er te vaak net even niet uit. Gasly en Tsunoda gaan trouwens ook als een speer, dus Honda is low key lekker bezig.

Op het laatst wil iedereen er nog even voor gaan zitten, maar dat zorgt voor een opstopping voor start-finish. Aston Martin spint daar geen garen bij. Zowel Stroll als Vettel zien hun kans op een beter rondjes hierdoor namelijk wegglippen. Daar ze beiden in de gevarenzone stonden, betekent dat een dubbele exit in Q1 voor team groen. Het toont misschien wel aan hoe knap het van Mercedes is dat zij hun low rake concept wél aan de praat krijgen. Een probleempje voor Das Haus is echter dat Bottas klaagt over zijn motor. Zou die dan toch niet helemaal oké zijn?

Dat gaan we zien in Q2 en daarna. Voor nu zeggen we tabbee tegen Latifi en de twee Hazen, die er dus samen met de twee Astons uitvliegen in Q1.

De afvallers: Latifi – Vettel – Stroll – Schumacher – Mazepin

Q2

Onze Max is de eerste die een tijd op de klokken zet in Q2. Alle coureurs op de baan zijn nu vertrokken op de mediums, behalve Russell. Die laatste weet net als bij de vorige race dat dit voor hem in principe geen zin heeft. Perez is in zijn eerste rondje acht tienden langzamer geweest dan Max. Maar Checo bedient zich weer van de strategie om eerst een banker neer te zetten. Dat werkt prima, want PER pakt daarna P2 af van BOT.

Hamilton heeft ondertussen de snelheid niet op de mediums, of zit te zandzakken. De Brit geeft maar liefst zeven tienden toe op Max bij zijn eerste poging en klaagt over veel te weinig grip. Uiteraard verbetert de Brit zich daarna wel flink en komt hij tot op een tiende van onze held MV33. Perez heeft de schwung er echter ook goed inzitten en pakt wederom P1 af van Verstappen. Heeft de Mexicaan het circuit dan echt goed onder de knie?

Sainz is dan reeds van de schrik bekomen die een glijpartij hem opleverde. In navolging van teamgenoot Leclerc gisteren, verliest Sainz plots de listige derrière van de Ferrari. Wonder boven wonder houdt de Spanjaard zijn rode bolide echter met kunst en vliegwerk uit de muur. Maar om Q3 te halen zal hij wel even nieuwe banden moeten halen.

De krachtsverhoudingen kan je zien aan de bandenkeuzes van de teams op dit moment. Daarbij valt het op dat Alpha Tauri voor zowel Gasly áls Tsunoda vasthoudt aan de mediums, terwijl McLaren met Norris juist inzet op de softs. TSU gaat naar P5 op de gele bandjes, NOR komt tot P7 op de softs. Uiteindelijk is de jonge Brit daarmee de enige in de top-10 op softs.

Misschien had teamgenoot Ricciardo de gok ook moeten wagen. Want hoewel de honingdas in Q1 op het laatst nog naar P3 ging, is hij nu de eerste die in het stof bijt met P11. Ook Raikkonen, Russell, Alonso en Sainz zijn klaar. Alonso is nu opeens weer vier tienden langzamer dan Ocon. Sainz valt buiten de boot omdat zijn listige Ferrari hem nogmaals in het achterwerk bijt. Zijn laatste kans gaat daardoor verloren. In de bizarre herhaling van de dag zien we nog dat Bottas en Raikkonen elkaar een Fins kusje gegeven hebben. Zo te zien is die een stuk killer dan de Franse soort.

De afvallers: Ricciardo – Raikkonen – Russell – Alonso – Sainz

Q3

Hamilton en Bottas pakken de handschoen op. Hamilton heeft echter een ‘momentje’ en zijn eerste snelle ronde is naar de gallemiezen. Bottas zet zodoende de eerste snelste ronde neer met een 1:28.1. Dat kan harder. Hamilton gaat in zijn tweede poging niet harder door sector 1 dan Bottas, maar noteert met zijn spicy engine wel de snelste topsnelheid. Aan de meet is Lewis voorlopig de snelste, maar een 1:28.0 is langzamer dan de tijden die in Q2 genoteerd werden.

Verstappen zit in de tweede sector in zijn eerste poging al bijna drie tienden onder de tijd van Hamilton. Dit wordt een appeltje-eitje. Max scheurt de meet over met een 1:27.6. Daarna gaat Bottas naar P2 op drie tienden. Perez is een tiende langzamer dan Hamilton en sluit aan op P4.

Ondanks de gunstige positie op dit moment roept Max op de radio dat hij een slipstreampje nodig heeft. Dat lijkt toch een beetje paniek dan, want dat hadden ze vooraf wel even kunnen bedenken. Het is de vraag of de coureurs nu stoppen voor nieuwe banden en dan nog een keer gaan, of dat ze de banden al rijdend laten afkoelen en dan nog een keer aanzetten op dezelfde set.

Max Emilian komt wel naar binnen. Als hij weer de pit verlaat zit Hamilton in een snel rondje waarin hij op 52 duizendsten van Max zit in sector 1 en op 23 duizendsten in sector 2. Dit wordt gruwelijk spannend. Lewis pakt ‘m echter dik in de laatste sector en rijdt een 1:27.5. Wist Max dan toch meer dan wij weten?

Max heeft in ieder geval nog een kans. In de eerste sector vliegt hij als een jekko over de baan. Het ziet er niet alleen episch uit, maar het heeft ook resultaat, want Max wint een tiende op HAM. In de tweede sector zit hij er al twee tienden onder. Maar HAM was snel in de derde sector. Het lijkt een mega-rondje te worden voor Max. Maar in de allerlaatste knik gaat het mis. Max hangt ‘m in de muur! Bottas naar P2! Hamilton kampioen! Ai ai ai…Zelfs Toto Wolff schudt zijn hoofd. Max kraakt onder druk?

De schade blijft gelukkig wel beperkt. De kablabber van Max betekent einde sessie. Als de auto geen grote schade heeft, start Max dus gewoon als derde morgen en de snelheid zit erin. Dat is misschien wel een beter scenario dan we gehoopt hadden voorafgaand aan het weekend.

Leclerc perst er weer een rondje uit voor P4, met Perez op P5, Gasly op P6, Norris op P7, Tsunoda op P8, Ocon op P9 en Giovinazzi in de Alfa knap op P10. Dat wordt nog wat morgen. Straatfeest?

F1 kwalificatie Qatar Saoedie-Arabië: De volledige uitslag