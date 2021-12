BREEK: Hamilton naar stewards, Verstappen toch kampioen? [updated^2]

Dadelijk hebben we de kwalificatie nog tegoed, maar het F1 weekend in Saoedie-Arabië wordt inmiddels al lekker warm. Net als in de laatste races, gaan de stewards namelijk ook nu weer linksom of rechtsom een rol spelen in de zaken. Na de laatste vrije training van zojuist, moet Lewis Hamilton zich namelijk melden. En dat niet voor één, maar voor twéé potentiële vergrijpen.

Hamilton wordt verdacht van een gevalletje ‘impeding’ en van een gevalletje ‘ignoring yellow flags’. Het eerste is pijnlijk voor Hamilton, omdat hij nota bene gisteren nog zei dat het ophouden van andere coureurs wel eens een probleem zou kunnen worden op deze baan. Gezien de snelheidsverschillen zou dat volgens LH44 ook gevaarlijk kunnen worden.

Lewis bewees zijn eigen gelijk toen hij de arme Nikita Mazepin net de stuipen op het lijf jaagde. Zelf reed HAM langzaam op de baan met zijn pijlsnelle Mercedes, toen de Rus keihard kwam aanstormen in een van de vele half blinde bochten op het circuit. Nikita kon Hamilton op wonderlijke wijze ontwijken, maar werd wel duidelijk in de weg gezeten in een snelle ronde. Ironisch want Nikita is tot op heden dit jaar de koning geweest van andere coureurs in de weg zitten. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat men ‘een tikkie terug’ mag geven. Eerder had LH44 overigens ook al Gasly in de weg gezeten, maar dat was iets minder opzichtig.

Aanvankelijk zei FIA honcho Michael Masi dat hij persoonlijk met Mercedes wilde praten over deze incidenten. Maar dat klinkt een beetje als ‘elkaar in de top van de sport de hand boven het hoofd houden’. Uiteindelijk moet Lewis zich, zoals voor iedereen zou gelden, dus toch gewoon melden bij de stewards voor dit incident. We vermoeden echter dat hij hiervan afkomt met een tikkie op de pols.

Maar dat is nog niet alles! Lewis moet zich namelijk ook nog melden omdat hij dubbel geel genegeerd zou hebben in de training. Dat is potentieel een lastigere om onderuit te komen, om twee redenen.

Ten eerste liegen de data en de beelden niet. Zeker is in ieder geval dat Lewis een elektronisch bord én een fysieke marshal passeerde die ‘dubbel geel zwaaiden’. Ten tweede is het natuurlijk een beladen overtreding sinds de vorige Grand Prix. Daar kreeg onze held Max Emilian immers straf voor hetzelfde vergrijp, zij het in de kwalificatie. Lewis nu géén straf geven, zou dan op het oog weer een beetje krom zijn. Zeker omdat Lando Norris eerder dit jaar een gridstraf van drie plekken kreeg voor het negeren van gele vlaggen in de training.

Hamiltons enige hoop in dat opzicht lijkt te zijn dat hij met de data kan aantonen dat hij toch voldoende van zijn gas is gegaan. Of dat Garry Connolly echt zo’n gruwelijke hekel heeft aan Verstappen dat hij alleen streng is voor onze held en niet voor de Britse Sir. Garry is namelijk ook weer een steward dit weekend.

Het voelt een beetje als zo’n situatie waar de big dog eigenlijk straf verdient, maar je twijfelt of ‘ie ‘m krijgt omdat degenen die erover gaan het wellicht niet aandurven om te doen wat juist is. Enfin, we gaan het zien…

UPDATE 1: De FIA heeft Hamilton geen straf gegeven voor het negeren van gele vlaggen. Het andere onderzoek loopt nog.

UPDATE 2: De FIA laat Hamilton ook wegkomen met het blokkeren van Gasly en Mazepin. De Brit krijgt hiervoor een boete van 25.000 Euro.