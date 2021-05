Hamilton wil geen mindgames spelen, doet het toch - Autoblog.nl

Mind playing tricks on Verstappen. Hamilton wil geen mindgames spelen, maar doet het stiekem toch.,

Zelden was de de F1-strijd zo spannend als nu. Voor het eerst sinds lange tijd zijn het niet Lewis Hamilton en Mercedes die de ranglijst aanvoeren, maar Max Verstappen en Red Bull. Nu zegt dat op zich helemaal niets. Twee uitvalbeurten voor Verstappen en Mercedes is weer soeverein kampioen. Ook lijkt de Mercedes W12 iets sneller te zijn dan de Red Bull RB16B.

Natuurlijk zit de pers ook te azen op een tweestrijd. De lezers vinden dat natuurlijk veel interessanter, dan nog een dominant jaar van de mannen en vrouwen uit Brackley. Als het iets te spannend wordt, heeft Lewis nog een troef achter de hand. Hij is erg goed in mindgames. De psychologische oorlogsvoering is hem niet vreemd. Met name in 2016 was dat het geval, vraag maar aan Nico Rosberg. Nu doet Verstappen er ook aan mee.

Hamilton wil geen mindgames

Althans, zo lijkt Hamilton dat op te vatten na de uitstpraak van Verstappen afgelopen zondag. De Nederlander vond het fijn om ‘the talk’ op de baan te doen, in plaats naast de baan. Uiteraard vind Lewis Hamilton daar wat van. Aan Autosport laat hij het volgende weten:

Ik speel geen mindgames. Het is interessant waarmee Christian Horner komt aanzetten, maar het kan mij niets schelen. Ze hebben vorige week een geweldige race gereden. Maar dat is het dan ook wel. Wij hebben ook topraces gehad. En er zijn er nog 17 te gaan. Het is een beetje kinderachtig om in een woordenstrijd te belanden. Lewis Hamilton, vind mindgames kinderachtig.

Soap

Eh, ja. Beide zit je in een strijd, inclusief de nodige psychologische oorlogsvoering. En dan geef je een veeg uit de pan om te zeggen dat het kinderachtig is. Dat is heel erg, eh, slim! Hamilton is mentaal ijzersterk en erg pienter Die weet precies wanneer wat hij moet zeggen. En kunnen we het hem kwalijk namen? Als Hamilton Nederlands was, hadden wij het ook tof gevonden, nietwaar?

We hebben gevecht tussen twee uitstekende coureurs. Het kampioenschap verschuift naar beide kanten. Alles wat eromheen gezegd is, is uitstekend voor het vermaak. De uitspraak van Verstappen kun je zien als vermaak. Het is fantastisch om erover en te schrijven, nietwaar? Er is actie op de baan en het is een soap naast de baan. Toto Wolf, slaat de spijker op zijn kop.

We hadden het niet mooier kunnen verwoorden.

Wat denk jij? Gaat deze psychologische oorlogsvoering het kampioenschap beslissen? Of heeft Mercedes nog voldoende ‘over’ om een gat te slaan in het kampioenschap? Laat het weten, in de comments!