Koop deze dikke BMW camper op Marktplaats - Autoblog.nl

Op Marktplaats vind je wel vaker aparte dingen. Deze dikke BMW camper hoort ook in dat rijtje.

Het is natuurlijk een lastig dilemma voor elk benzinehoofd dat in de zomer richting de mooiste circuits van Europa trekt om een rondje te karten. Je kan natuurlijk met de auto gaan en een hotel boeken in de buurt van het circuit. Voordeel is dan dat je onderweg en op locatie eventueel ook nog een leuk stukje kan sturen met je vierwieler. Nadeel is alleen dat het je extra geld kost die je uit wil geven aan nieuwe banden voor je kart. Met gevaar voor eigen gezondheid toch maar goedkoop boeken in Hotel Nooitgedacht dan?

Neen, want zoals altijd, heeft autoblog de oplossing. Het is eigenlijk heel logisch. Op een circuit wil je gewoon een camper hebben. Parkeren achter de pits, opstaan, in je kart stappen en goaaaaaan. In de tijd voor de peperdure luxe opbouwkastelen van nu, deden zelfs de F1 coureurs het op die manier. Een camper is echter doorgaans een Fiat Ducato met extra veel luchtweerstand door de alkoof op de cabine. Dat is niet per se leuk sturen dus. Maar wat nou als je de BMW onder de campers regelt, inclusief Freude am Fahren…

Jazeker, dat bestaat gewoon. Soort van. In de jaren ’80 (wanneer anders) ontstond in Amerika namelijk de Vixen TD21. Deze verleidelijke tante was het geesteskind van DeLorean DMC-12 ontwerper Bill Collins. Deze beste man werd door John Zachary himself onceremonieel aan de kant geschoven toen dat hem even beter uitkwam. Maar geen zorgen, want Bill had nog wel een ideetje om uit te werken. Je raadt het al: dat was deze camper.

Het idee was om een camper te maken die niet alleen alles biedt wat een camper zoal moet bieden, maar daarbij ook leuk was om te rijden. Om dit te bewerkstelligen kreeg de unit de M21 zes-in-lijn turbodiesel in het achteronder geïnstalleerd. Deze dikke sjaak stuurde al zijn vermogen via een handgeschakelde vijfbak naar de juiste wielen. Mede door het klapdak, had de Vixen TD21 bovendien een Cw-waarde van 0.30. Ongekend halverwege de jaren ’80 in de wereld van campers.

Door de hete specs kon de TD21 een topsnelheid bereiken van 160 kilometer per uur. Hoewel de Vixen technisch gezien geen BMW was, hield dat veel eigenaren niet tegen om het BMW-logo op de super snelle camper te plakken. Helaas liep het met de verkopen niet zo vlot. In de eerste twee productiejaren verlieten slechts iets meer dan 300 Vixen TD21’s de splinternieuwe fabriek in Pontiac, Michigan. Ook een switch naar een conventioneler concept zonder klapdak en een V6 van GM als aandrijving bracht geen soelaas. In 1989 was het alweer Schluß voor het nieuwe bedrijf.

Jij kan echter voor slechts 39.900 Euro de blits maken op een kartbaantje ergens in Europa deze zomer. Voor dat bedrag tik je namelijk deze TD21 op Marktplaats op de kop. Koop dan!!1!