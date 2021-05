Lotus Exige crasht in Nederlandse sloot - Autoblog.nl

Deze Lotus Exige crasht in een sloot. Niemand raakte gelukkig gewond.

Niets is leuker dan schrijven en praten over sportwagens. Ho, wacht. Dat is niet helemaal waar. Correctie: niets is leuker dan rijden in een sportwagen. Het is niet alleen de snelheid. Dat is slechts een klein gedeelte van de beleving. Hoe puristischer (lees: lichter) de sportwagen, hoe leuker deze auto.

En veel lichter en puristischer dan een Lotus Exige wordt een sportwagen niet, nietwaar? Het is echter geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Kijk, met een Audi RS6 ben je wellicht sneller, maar in een bocht zul je altijd de neus (waar de motor voorzit) naar voren voelen drukken. Lekker veilig, maar niet spannend.

Lotus Exige crasht

Deze Lotus heeft de motor in het midden en verandert wat gemakkelijker van richting. Dankzij de achterwielaandrijving wil de voorkant de achterzijde nog weleens inhalen. Als je het kan opvangen, is dat het mooiste gevoel ter wereld. Lukt het niet, dan kun je eindigen in een greppel. Dat is precies wat er met deze witte Lotus Exige is gebeurd.

Vanochtend vloog zo’n gave Lotus uit de bocht in de buurt van Alkmaar. Daarbij verloor de bestuurder de macht over het stuurwiel. Hij belande vervolgens in een sloot. Sinds kort ligt daar nieuw asfalt. Het is dan ook niet het eerste ongeval op deze locatie. Het voorval gebeurde namelijk op de Kogendijk bij de bocht van de Oosterdijk.

De bestuurder van de Lotus Exige bleef gelukkig ongedeerd. De auto raakte helaas wel beschadigd. Een berger kwam er aan te pas om de auto weg te brengen. Hopelijk kan de eigenaar ‘m weer in originele staat laten brengen. Het is een vrij recent type Exige (S3) met een dikke 3.5 liter V6 en mechanische compressor, goed voor minimaal 350 pk.

Fotocredits: Lorenzo Derksen via Inter Visual Studio.