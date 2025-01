Hardrijder in Rolls-Royce heeft illegale aap aan boord

Deze Rolls-Royce had een opmerkelijke passagier.

Als er één auto is waarmee je ongemerkt te hard kunt rijden, dan is het wel een Rolls-Royce. Daarmee willen we verder niks goedpraten, want een hardrijder die maandag gepakt werd in een Rolls-Royce zat duidelijk met zijn hoofd ergens anders.

De beste man werd van de weg geplukt door de California Highway Patrol, omdat hij te hard reed. Zijn vervoersmiddel was een Rolls-Royce Ghost van de tweede generatie. Deze levert 571 of 600 pk, afhankelijk of het een Black Badge is. In ieder geval genoeg om moeiteloos te hard te rijden.

Er bleek echter meer aan de hand te zijn dan een Rolls-Royce-rijder die zijn rechtervoet iets te ver naar beneden had. De bestuurder was namelijk onder invloed en had ook nog een flinke voorraad cannabis bij. Die was waarschijnlijk niet alleen bedoeld voor eigen consumptie.

De meest opmerkelijke vondst was echter een dier. De man bleek naast een voorraad wiet ook een jong slingeraapje bij zich te hebben, van een maand oud. Dat is in de VS net zo illegaal om te bezitten als cannabis. Even snel van plek wisselen met de passagier was in dit geval ook geen optie.

De bestuurder is afgevoerd en heeft de jaarwisseling waarschijnlijk in de cel door moeten brengen. Het aapje is ook afgevoerd, maar dan door de California Department of Fish and Wildlife. Het beestje wordt inmiddels verzorgd in de dierentuin.

Foto’s: California Highway Patrol – Madera