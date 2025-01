Zo groot was de run op nieuwe bedrijfswagens in december

Het was te verwachten, maar in de laatste maand van 2024 was er een enorme run op bedrijfswagens.

We hebben de verkoopcijfers van de personenauto’s al uitgebreid behandeld, maar we moeten het ook nog even hebben over bedrijfswagens. Vanaf heden betalen ondernemers ook bpm, dus het was zo goed als zeker dat er een run zou komen op bedrijfswagens. Daar hebben we nu ook de cijfers van.

Heel veel ondernemers hebben nog op het laatste moment een nieuwe bedrijfswagen gekocht, zo blijkt. Afgelopen maand werden maar liefst 621,6% meer lichte bedrijfswagens geregistreerd dan in december 2023. Dat is ruim zeven keer zoveel. Concreet ging het om 32.734 bestelwagens. Over het hele jaar werden er 129.878 verkocht, 87,4% meer dan vorig jaar.

Zoals de Bovag zelf ook aan geeft hoeft dit niet te betekenen dat dit allemaal bedrijfswagens zijn die last-minute door ondernemers zijn gekocht. Er zijn waarschijnlijk ook veel slimme handelaars die nog een lading bedrijfswagens zonder bpm op kenteken hebben gezet. Als je achter het net hebt gevist kun je dus alsnog wel een nieuwe bedrijfswagen vinden voor een schappelijke prijs.

Voor de merken zijn deze cijfers natuurlijk niet direct reden voor een feeststemming, want dit betekent dat de cijfers van 2025 waarschijnlijk dramatisch zullen zijn.

Bron: Bovag