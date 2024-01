Matige groei voor Rolls-Royce

Record aantal verkopen bij Rolls-Royce, maar de vlag kan nog niet uit.

Luxemerk Rolls-Royce kan terugblikken op een succesvol jaar. Maar ook een jaar waarin de groei niet enorm was. Het wegvallen van de Ghost en de Wraith is ze vermoedelijk niet in de koude kleren gaan zitten.

Rolls-Royce verkoop 2023

Een merk als Rolls-Royce doet geen uitspraken over de individuele verkoopaantallen. Net als dat de Britten het liefst nooit over de prijs of over pk’s praten. Sommige zaken moeten ze wel communiceren, het is lastig geld overmaken als je de prijs niet weet. Over de verkoopaantallen staan ze in hun recht: daardoor is het altijd gissen hoe goed een model het wereldwijd doet.

Het is in elk geval een veilige aanname om te stellen dat de Cullinan verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de verkopen. Dat is ook te zien bij andere luxemerken. De line-up in 2023 bestond verder uit de vernieuwde Ghost, de Phantom en in het laatste kwartaal kwam daar de Spectre bij. Laatstgenoemde is de eerste volledig elektrische Rolls-Royce en dit model is een absolute hit.

In totaal verkocht Rolls-Royce 6.032 auto’s in 2023. Een record. Niet eerder in het 119-jarige bestaan van het Britse automerk werden er zoveel auto’s verkocht. De groei ten opzichte van 2022 is echter minimaal. Normaal gesproken reppen merken met veel trots over hun groei. Bij Rolls-Royce is het akelig stil. De groei betreft namelijk 0,21% in vergelijking met vorig jaar. Een enorm verschil als je kijkt naar 2022, toen er 8% meer auto’s werden verkocht ten opzichte van 2021.

Noord-Amerika en China waren de belangrijkste markten voor de verkoop van Rolls-Royce in 2023. Daarnaast zag het merk groei in het Midden-Oosten, Azië-Pacific en Europa.

In het laatste kwartaal van 2023 begonnen de leveringen van de Rolls-Royce Spectre. De volledig elektrische Rolls moet het dit jaar echt gaan waarmaken met leveringen op grote schaal. Met dit vlaggenschip hebben de Britten grote verwachting van 2024.

Nederland

In Nederland was de verkoop van Rolls-Royce in 2023 niet onaardig. Het merk wist in totaal 12 auto’s te verkopen in ons land. Dit betrof viermaal een Cullinan, viermaal een Ghost, Twee keer Phantom, er werd een Wraith uitgeleverd en eenmaal de nieuwe Spectre. Daarmee verkocht Rolls-Royce één auto meer in Nederland in 2023 in vergelijking met het jaar ervoor.