Heet: BMW komt met een G-Klasse-rivaal

Beter laat dan nooit…?

Zoals jullie weten is de G-Klasse een geweldige cashcow voor Mercedes. Ze hebben in de afgelopen 2 jaar 100.000 G-Klasses verkocht, ondanks het gepeperde prijskaartje. En het is niet alsof iedereen de instapper koopt: de G63 is juist een van de populairste versies.

We kunnen ons inbeelden dat BMW best wel jaloers is op dit succes. Daarom zijn ze nu naar verluidt een G-Klasse-rivaal aan het klaarstomen. Automotive News weet te melden dat dit model de interne code G74 heeft en de werktitel ‘Rugged’. Het moet dus een ruige SUV worden à la G-Klasse.

Het wordt dus geen ruige variant van de X5, maar een op zichzelf staand model. De nieuwkomer moet van de band rollen in het Amerikaanse Spartanburg. Dat is vrij logisch, aangezien alle grotere SUV’s van BMW daar gebouwd worden.

Volgens BMWblog was BMW al langer van plan om een ruige SUV te bouwen, maar hebben ze de koers gewijzigd. Het zou eigenlijk een volledig elektrische SUV worden, op het Neue Klasse-platform. Naar verluidt was er zelfs al een 1:1 kleimodel gebouwd.

Nu elektrische auto’s in het topsegment toch wat lastig blijken te verkopen, heeft BMW de koers gewijzigd. De SUV zal nu op het CLAR-platform komen te staan, wat betekent dat je ‘Power of Choice’ hebt. De verwachting is dat er zowel een hybride als een volledig elektrische variant komt.

We moeten nog even afwachten wat BMW precies van plan is. De auto staat pas voor 2029 op de planning. Dat is rijkelijk laat. Tegen de tijd dat deze BMW op de markt komt heeft Mercedes alweer 200.000 G-Klasse verkocht. En BMW heeft sowieso een enorme achterstand, want het succes van de G-Klasse zit ‘m natuurlijk ook in de iconische status.

