Polestar 3 haalt 935 kilometer range in de praktijk

Er zitten wel een paar haken en ogen aan.

Er wordt druk gestreden om het Guinness World Record voor de langste afstand op één acculading. Dat is natuurlijk de ultieme PR-stunt om te laten zien hoeveel range je EV wel niet heeft. De Lucid Air deed in juli 1.205 kilometer op één lading en de Chevrolet Silverado EV klapte daar in augustus overheen met 1.704 kilometer.

Polestar meldt nu trots dat ze een nieuw Guinness World Record hebben gevestigd met eh… *checkt notities* 935 kilometer. Dat is aanzienlijk minder dan de Lucid en de Chevy, maar de regel is natuurlijk: als je een record niet kunt verbreken, dan verzin je een record. De Polestar 3 heeft dus het wereldrecord voor de langste rit met een elektrische SUV op één acculading.

Polestar heeft dus geluk dat de Silverado EV een pick-up is en geen SUV, anders hadden ze geen schijn van kans gemaakt. Maar goed, het vergelijken van dit soort records is toch zinloos. Het zegt pas iets als de auto’s precies dezelfde rit afleggen, onder dezelfde omstandigheden.

Enfin, Polestar heeft toch maar even 935,44 kilometer afgelegd zonder te laden. Dit werd gedaan met een Polestar 3 Long range Single motor, die een WLTP-range heeft van 706 kilometer. De rit nam 21 uur en 34 minuten in beslag. Dat komt neer op een gemiddelde snelheid van circa 43 km/u. Houd daarbij wel even in gedachten dat ze om de 3 uur stopten om van bestuurder te wisselen.

De rit werd verreden in Engeland, dus er was wel sprake van wisselende weersomstandigheden, inclusief regen. Dat is in ieder geval realistischer dan de Chevrolet, die het record vestigde bij ideale temperaturen. Toen er 0% batterij op het scherm verscheen kon de auto nog 12,8 kilometer doorrijden. Goed om te weten als je zelfs een Polestar 3 hebt.

De auto was overigens volledig standaard, dus je kunt zelf ook een poging doen om 935 kilometer range te halen met je Polestar 3. Wie weet kun je het record zelfs verbreken, als je een poging doet op een zonnige dag.