BMW Neue Klasse krijgt enorme AI-bemoeienis?

De goeie ouwe tijd met de iDrive knop is echt verleden tijd met de BMW Neue Klasse, met onder andere het gebruik van AI.

BMW innoveert niet alleen met aandrijflijnen en een opgefrist interieur. Ook op technisch vlak met betrekking tot de infotainment mag je vuurwerk verwachten als het gaat om de Neue Klasse. Ze noemen het een digitaal zenuwstelsel.

Vier computers die worden omschreven als superbreinen vormen de basis in de Neue Klasse. Deze high-performance computers regelen alles: van infotainment en autonoom rijden tot aan de airco. BMW claimt dat deze dingen meer dan twintig keer krachtiger zijn dan de huidige systemen.

Autofabrikanten en software was de afgelopen jaren meermaals een ongelukkige combinatie. Vastgelopen schermen, virtuele knoppen die niets doen. Laten we hopen dat BMW het wel dik voor elkaar krijgt met dit nieuwe systeem in de Neue Klasse.

Minder kabels

Er komt een nieuwe kabelboom, die volgens BMW een stuk eenvoudiger is. Het resultaat is 600 meter minder kabels die ook nog eens 30% lichter zijn. Broodnodig ook met al die obesitas BMW’s van tegenwoordig.

Er zijn drie Smart eFuses. Digitale zekeringen die je klassieke smeltzekeringen overbodig maken. Shoutout naar de E46 waar je een hangende claxon gewoon nog de mond kon snoeren door de zekering uit het kastje te trekken. Ja, ik spreek uit ervaring. De digitale zekeringen zorgen dat het energieverbruik slimmer wordt geregeld en besparen tot 20% aan energie.

AI bemoeienis?

Met de vier superbreinen voor de Neue Klasse kunnen ook AI-functies makkelijker worden toegevoegd. De praktijk is altijd afwachten of je hier echt blij van gaat worden. Moderne BMW’s kunnen nu al voor je bepalen of de stoelverwarming aan moet of niet. Leuk, maar wat als jij geen zin hebt in een warme reet?

Laten we hopen dat AI het niet helemaal gaat overnemen in de BMW van de toekomst. Wij menschen staan nog wat graag zelf aan het roer.

De eerste volledig elektrische Neue Klasse rolt nog dit jaar van de band in Hongarije. Zo lang die superbreinen geen eigen mening krijgen over je rijstijl, zit het waarschijnlijk wel goed. Toch?