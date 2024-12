Mercedes S-Klasse verslaat nieuwe BMW 7-Serie…en toch ook niet

Met een heel klein slagje om de arm kunnen we stellen dat de Mercedes S-Klasse de nieuwe BMW 7-Serie in Nederland heeft verslagen.

BMW introduceerde de nieuwe Siebener alweer in 2022. Het voelt nog steeds als de dag van gisteren. Na de haaineus E23, de Italiaanse E32, James Bondesque E38, Bangle-Butt E65 en terugkeer van normaal met de F01 en (pre LCI) G11, koos BMW voor iets exorbitants. Dapper is het zeker. Maar ondanks dat ik gisteren nog een gezellig gesprek had met BMW PR, is het natuurlijk euhm…niet echt fraai. Tsja, we moeten wel objectief blijven hè. Over goede smaak valt niet te twisten immers.

Maar goed, genoeg over de looks, wat BMW natuurlijk vooral interessant vindt, is hoe het ding verkoopt. Traditioneel voert de S-Klasse de boventoon in het F-segment, op de voet gevolgd door de 7-Serie en op gepaste afstand gevolgd door de Audi A8. De Siebener (blijft toch iets magisch), kan echter soms verrassen. Vooral als het model nieuw is ten opzichte van een ‘S’ die wat langer in de tanden wordt.

Uit de statistieken van BOVAG blijkt echter dat de S-Klasse dit jaar in Nederland de 7-Serie opnieuw van het lijf weet te vechten. December moet weliswaar nog komen. Maar gezien de maandelijkse variatie is het niet waarschijnlijk dat klanten in drommen een 7 onder de boom zetten waardoor het nog verandert. Tot en met november werden er 149 S-Klasses verkocht (vorig jaar 146 in dezelfde periode). De Siebener deed dit jaar tot op heden 111 units (vorig jaar 71). Ter vergelijk; de genoemde Audi A8 deed nog 38 exemplaren dit jaar.

Je lijkt dus wat minder kans te hebben te verstenen door de aanblik van een nieuwe Siebener dan dat je een nieuwe S-Klasse tegenkomt. Maar dat is niet het hele verhaal. Beide auto’s hebben immers ook een elektrische tegenhanger binnen het eigen gamma. Bij BMW is het nadeel dat die er hetzelfde uitziet. Bij Mercedes is het nadeel dat die er heel anders uitziet, maar een stuk lelijker dan de gewone ‘S’.

Kijken we naar die cijfers, doet de BMW i7 122 stuks en de Mercedes EQS 74 stuks. Snelle rekenaars maken daaruit op dat als je alles optelt, BMW en Mercedes ongeveer gelijk staan in het F-segment dit jaar. En grotendeels is dat toch ongeveer (111+122+74) 407-0 voor de Nederlandse samenleving. Waarvan akte. Rijd jij ook liever in zo’n überfraaie E32? Laat het weten, in de comments!