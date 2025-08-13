Video: En daarom is er een doorgetrokken streep!

Een bijna dramatische voltrekking in deze video.
Inhalen in een bocht en ook nog eens met een doorgetrokken streep. Wat een onkunde in één video. Het gaat allemaal maar nét goed.
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om
