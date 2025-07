Superscreen komt politie uitstekend van pas in nieuwe E-Klasse

Toch niet zo gek, een dashboard wat één en al scherm is.

Het is je vast niet ontgaan: de politie staat op het punt nieuwe snelle interventievoertuigen in gebruik te nemen. De Audi A6 wordt voor zijn diensten bedankt en vervangen door een Mercedes E-Klasse. We konden begin deze maand al de eerste beelden delen en nu kunnen we ook de binnenkant bekijken.

Het interieur is interessant, want nu kunnen we zien dat de politie handig gebruik maakt van het MBUX Superscreen. Mensen vroegen zich af of zo’n gigantisch scherm nu nodig is, en voor de politie is het antwoord dus: ja.

De politie hoeft in de nieuwe E-Klasse namelijk geen extra schermen te monteren, zoals ze dat normaalgesproken wel doen. Alles is geïntegreerd in het Superscreen, wat overigens niet echt één scherm is, maar drie losse schermen.

Op het middenscherm wordt de eigen navigatie van de politie getoond en ANPR (automatische nummerplaatherkenning). Er kan ook weer teruggeschakeld worden naar het infotainment van de auto, wel zo handig. Op het passagiersscherm kunnen politieapps vanaf de telefoon getoond worden en bediend met een los toetsenbord.

Dit ziet eruit als een mooie upgrade voor de politie. Ze gaan er sowieso op vooruit, want de nieuwe E450d levert 367 pk en 760 Nm. Daarmee zijn ze een klap sneller dan de 286 pk sterke Audi’s. Op dit moment is de politie nog aan het testen, dus het zal nog heel even duren voordat de auto’s daadwerkelijk in gebruik worden genomen.

Via: Remco Hoogstad op LinkedIn

Met dank aan Wouter voor de tip!