Hier moet je op letten bij het poetsen van een matte auto - Autoblog.nl

Je wilt een matte auto misschien niet laten glimmen, maar je wilt hem wel spic en span hebben.

Zo’n 20 jaar geleden zag je nooit matte auto’s. Daarna begon het met matzwarte wraps. Inmiddels is het 2020 en zijn matte kleuren heel gebruikelijk op sportieve auto’s. Naast matzwart zie je nu matte auto’s in alle kleuren van de regenboog. Daarbij gaat het niet alleen om gewrapte auto’s maar ook om auto’s die af fabriek met matte lak geleverd worden.

Aandachtspunten

Het is nog net niet zo dat matte lak de glanzende lak aan het vervangen is, maar de tijden zijn wel veranderd. Dat brengt ook weer vragen met zich mee. Hoe poets je bijvoorbeeld gewrapte en matte auto’s? Waar moet je op letten? We zetten een aantal aandachtspunten op een rijtje.

Wasstraat

Let’s start with the obvious: een wasstraat wordt niet voor niets krasstraat genoemd. De ene wasstraat is weliswaar de andere niet, maar toch loop je het risico dat de borstels kleine krasjes achter laten. Dat geldt des te meer voor matte lak, die gevoeliger is voor krassen dan reguliere glanzende lak. Extra voorzichtigheid is dus geboden.

Hogedrukreiniger

Met het handje wassen is altijd de beste optie, maar dan moet je het wel goed doen. Wees bijvoorbeeld niet overenthousiast met een hogedrukreiniger. Je wilt niet dat je wrap opeens los begint te laten. Het devies is daarom om 60 á 70 cm afstand te houden en de straal zoveel mogelijk loodrecht op het oppervlakte te richten. Ga vooral bij de randen met beleid te werk. Daarnaast moet je de watertemperatuur in de gaten houden. Als je veilig wilt zitten kun je er het beste voor zorgen dat je water niet warmer is dan een graad of 60.

Schoonmaakmiddelen

Het is ook van essentieel belang dat je de juiste schoonmaakmiddelen gebruikt. Als je auto mat is gaan we er van uit dat je die ook graag zo wilt houden. Daarom moet je producten hebben die geen glansmiddelen bevatten. Als het een wrap betreft is het ook belangrijk dat de lijm niet aangetast wordt. Gelukkig bestaan er producten die speciaal ontwikkeld zijn voor matte en/of gewrapte auto’s. Daarmee weet je zeker dat de ingrediënten niet de lijm oplossen of ongewenste glans toevoegen.

