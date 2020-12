Aston Martin kondigt deels vertrek uit autosport aan - Autoblog.nl

Het merk Aston Martin zal minder vertegenwoordigd zijn in de autosport. Dat heeft de Britse autofabrikant vandaag bekendgemaakt.

Autoracen is steeds minder in trek. Jammer, maar ook begrijpelijk. Zeker in deze tijden kijken autofabrikanten waar ze kosten kunnen besparen. Zo kondigde BMW en Audi onlangs hun vertrek uit de Formule E aan. Vandaag is het Aston Martin die voor een deel gaat stoppen met autosport.

Aston Martin zegt deelname aan het World Endurance GT kampioenschap en dus ook Le Mans met het Vantage GT motorsport programma vaarwel. In totaal hebben de Britten negen jaar meegedaan aan het FIA World Endurance Championship (WEC) met een fabrieksteam. Dit betekent niet dat Aston helemaal van het toneel verdwijnt. Raceauto’s blijven gewoon gemaakt worden en ondersteuning voor klanten die auto’s bij het merk kopen zal ook blijven. Het fabrieksteam ga je in 2021 echter niet meer in actie zien komen.

Het merk zegt de focus volledig op Formule 1 te willen leggen. Aston Martin was al als titelsponsor van Red Bull Racing in de F1 aanwezig, maar vanaf volgend jaar heeft het echt een eigen team. Racing Point zal omgedoopt worden tot Aston Martin. Het is dan voor het eerst sinds 1960 dat Aston Martin actief is met een eigen inbreng in de Formule 1.

Aston Martin successen in de autosport

Aston Martin mag terugblikken op een mooie negen jaar in het WEC-gedeelte van de autosport. Het fabrieksteam heeft in zeven seizoenen 47 overwinningen mogen noteren. Ook was het team goed voor 103 podiumplekken. Vier keer werd de 24 uur van Le Mans gewonnen in de klasse waar Aston Martin actief was. Het racebloed stroomt waar het niet gaan kan. Aston Martin blijft betrokken bij Le Mans door middel van partnerschappen met andere teams.