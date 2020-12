80-jarige man koopt zijn 80ste Porsche - Autoblog.nl

Dat is toch mooi. 80 jaar oud zijn en nog in alle gezondheid een gloednieuwe Boxster Spyder kopen als 80ste Porsche.

Als Magnus Walker geen baard zou hebben, zou hij er dan uit zien zoals deze man? Beide heren delen in elk geval een onlosmakelijke passie voor het merk Porsche. Dat hebben ze niet alleen door posters van het merk te sparen, maar door auto’s te kopen. Tientallen aantallen. De 80-jarige Ottocar J heeft onlangs zijn 80ste Porsche in ontvangst mogen nemen.

Verzamelaar

Ottocar J is een Oostenrijker en liefhebber van het iconische automerk uit Zuffenhausen. Zijn eerste Porker was een gele 911 E die de beste man in 1972 gekocht. Door de jaren heen kocht de autogek tientallen Porsches. Zijn huidige collectie bestaat uit 38 verschillende Porsches. Van bijzondere raceauto’s tot een 911 R en een 991 Speedster. De 80ste Porsche die deze meneer heeft gekocht is een Boxster Spyder in de opvallende kleur Miami Blue. Een auto die mooi staat naast zijn andere Boxster Spyder, eentje van het type 981.

Ophalen in Zuffenhausen is een traditie

De Porsche-liefhebber nam de sleutels van de auto in ontvangst bij de fabriek in Zuffenhausen. Daar kennen ze meneer Ottocar J inmiddels zo goed als de muren van het gebouw. De verzamelaar gaf namelijk altijd voorkeur aan een aflevering bij de fabriek. De eerste keer dat hij een nieuwe Porsche kwam ophalen was in 1977 met een destijds gloednieuwe 911 Carrera 3.0.