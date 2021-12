Kimi Raikkonen: “Ik zal blij zijn als het erop zit”

Dat zei Kimi Raikkonen bij de persconferentie voorafgaand aan zijn allerlaatste Grand Prix. Hij zal blij zijn als het erop zit. Maar hij zei het wel met een knipoog!

Aan alles komt een einde, ook aan de Formule 1-carrière van Kimi Raikkonen. De 42-jarige Fin hangt namelijk na dit weekend zijn helm definitief aan de wilgen.Maar het heeft wel erg lang geduurd voordat hij stopte, in totaal reed Raikkonen namelijk 348 races, komende zondag zal zijn 349ste worden.

Natuurlijk is het niet raar om stil te staan bij zijn afscheid en dat deed het aanwezige journaille dan ook. Op de vraag of hij de Formule 1 gaat missen antwoordde hij droog. “Nee, ik zal blij zijn als het erop zit”. Al weet je bij Kimi nooit helemaal zeker of hij iets meent, het leek toch alsof hij het als geintje bedoelde.

Kimi gaat vooral de drukke schema’s niet missen

Er zijn veel dingen die Raikkonen wel gaat missen aan het racen. De spanning, de lol en de mensen met wie hij samenwerkt bijvoorbeeld. Sommigen van hen zijn zelfs vrienden geworden en dat zegt wat. Zeker bij Kimi.

Maar wat hij zeker niet gaat missen, zijn de moordende schema’s. Begrijpelijk ook, 20 jaar lang de wereld overvliegen, van tijdzone naar tijdzone en van race naar race lijkt ons ook vermoeiend. Ondanks alles wat je ervoor terugkrijgt.

Eerst komende zondag nog even

Je zou het bijna vergeten, maar Kimi Raikkonen is een oud-wereldkampioen. In 2007 was hij de laatste die de titel voor Ferrari wist binnen te slepen. De beste man weet dus wat winnen is en heeft dat ook eerder al gedaan op het circuit waar zondag gereden gaat worden, in Abu Dhabi.

In 2012 reed Raikkonen voor Lotus en sprak in de beslissende ronden de legendarische woorden tegen zijn engineer die hem wat tips gaf: “Leave me alone, I know what to do.” Dat wist hij inderdaad, want de race werd gewonnen. Om die zin kracht bij te zetten, heeft zijn huidige team Alfa Romeo een speciale ‘livery’ op de auto aangebracht. Daarop staat te lezen “Dear Kimi, we will leave you alone now”.

En met die grap van Alfa komt er zondag een einde aan de carrière van een van de meest spraakmakende coureurs ooit, terwijl hij ook een van de stilste was. Zijn interviews bestonden meestal uit one-liners en die waren vrijwel altijd zo droog, dat het uitermate grappig werd.

En Kimi zelf? Die zegt zondagmiddag na de finish waarschijnlijk hetzelfde als wat hij altijd zegt. Namelijk…

Bwoah…