Binnenkort geen handen meer aan het stuur in je Mercedes!

Handjes los en gaan: Duitsland keurt het systeem van Mercedes goed waar je geen handen meer aan het stuur hoeft te hebben,

Merken als Tesla gaven de wereld een mooie realitycheck als het gaat om autonoom rijden. Het Autopilot-systeem bijvoorbeeld: eigenlijk is het niet heel veel meer dan een slimme combinatie van Lane Keep Assist en adaptieve cruise control, om het even kort door de bocht te zeggen. Dat is ook alles wat je nodig hebt: de auto stuurt zelf, remt zelf, accelereert zelf en nog veel meer. Ideaal? Niet echt. Er zijn meerdere doden gevallen vanwege Autopilot-systemen of vergelijkbare systemen van concurrenten die falen en ingrepen vereisen. Je kan niet ingrijpen als je aan het gamen of Netflixen bent achter het stuur.

Wel/niet autonoom

De oplossing is iets wat het hele idee van autonoom rijden een beetje tegenspreekt. Bij bijna alle merken werken autonome of semi-autonome systemen alleen met je handen aan het stuur en sommige merken werken zelfs met eye-trackers die in de gaten houden of je wel je ogen op de weg heeft. Het verkeer is nog té onvoorspelbaar om de auto zijn gang te laten gaan. Het utopische achterover leunen en een film kijken terwijl je met 130 op de linkerbaan zit is nog steeds utopisch.

Mercedes: geen handen aan het stuur!

Dat staat op het punt om te veranderen. Mercedes heeft namelijk Duitse goedkeuring gekregen voor hun DRIVE PILOT autonome systeem dat rijden zonder handen aan het stuur mogelijk maakt. Oké, om nou te zeggen dat die eerdergenoemde 130 op de linkerbaan nu mogelijk is, is voorbarig. Maar het is een begin. Wat betreft het goedgekeurde systeem van Mercedes gaat het om een systeem dat volledig autonoom kan rijden tot en met 60 km/u. Volgens Mercedes handig in bijvoorbeeld spitsverkeer, druk langzaam rijdend verkeer of dat soort zaken. De auto neemt het rijden dan volledig van je over zodat jij je kunt richten op dingen die je belangrijker vindt dan rijden. Zoals mailen en online shoppen op het scherm van je S-Klasse. Nee, dat zeggen ze echt. Voorheen moesten dit soort systemen altijd als hulpmiddel gezien worden, maar Mercedes heeft nu goedkeuring om dit in Duitsland aan te bieden als een echte automatische piloot.

Technologie

Het klinkt leuk, zonder handen aan het stuur in je Mercedes. Ook is de technologie lekker ‘des Mercedes’: vooral extreem veel technische taal wat ons doet denken dat ze het goed doordacht hebben. Voor zover wij begrijpen heeft de nieuwe S-Klasse LiDAR technologie aan boord die de omgeving nauwlettend in de gaten houdt. Het systeem heeft door Mercedes de kennis van zo’n 13.191 km aan wegen in Duitsland aan boord, waarmee je op een hoop plekken in Duitsland dus het systeem kunt gebruiken. Er zijn allerlei handige hulpjes, zoals dat de auto automatisch met behulp van microfoons reageert op hulpdiensten die erlangs willen. Geavanceerd spul.

Haken en ogen

Wel wordt duidelijk dat er voor elke feature ook een ‘maar’ te vinden is. Die 13.191 km is mooi, maar alles daar buiten moet je zelf rijden. Het systeem werkt niet op snelheden boven de 60 km/u, wat op een snelweg natuurlijk redelijk uitzonderlijk is. En natuurlijk het simpele feit dat het enkel gaat om goedkeuring in Duitsland en absoluut niet zonder kleine lettertjes. Mercedes heeft bijvoorbeeld het liefst dat je je taken beperkt tot wat je in het scherm kunt doen, dus nog steeds is finger von Handy! het devies.

Goed, elke technologie heeft even tijd nodig. Het is al mooi genoeg dat er situaties zijn waar je in je Mercedes zonder handen aan het stuur kunt rijden. Het systeem wordt in 2022 beschikbaar in de S-Klasse en ook de EQS komt beschikbaar met DRIVE PILOT.