Hoera! Renault integreert een heel fijn systeem in hun nieuwe auto’s

Altijd fijn om “HOERA” te kunnen roepen. Zeker als het om een fijn systeem gaat dat Renault integreert.

Tegenwoordig hebben we -op Mark Rutte na- allemaal een smartphone en dat ding staat vol met vele handige apps, maar natuurlijk ook met de grootst mogelijke onzin. Bij mij dat de ISS tracker, die geeft elke 5 minuten als het ruimtestation in de buurt is, maar dat doet hij ook als hij aan de andere kant van de wereld ‘in de buurt is’. Doch dit terzijde.

Apps waar we, ook tijdens het autorijden wel wat aan hebben, zijn bijvoorbeeld Flitsmeister (Kunnen die lui geen lintje krijgen), Google Maps en natuurlijk Waze. Da’s die fijne navigatie-app die je ook waarschuwt voor files en omleidingen enzo. Superhandig. En Renault is nu het eerste automerk dat die app standaard in hun multimediasystemen integreert.

Zelfs Mark Rutte kan nu Waze gebruiken

Want dat kan in je nieuwe Renault ook als je geen smartphone (bij je) hebt. Maar hoe werkt dat dan, Waze gebruiken zonder zo’n ding bij je? Nou, wij zijn niet vies van de -doorgaans onbegrijpelijke- verklaringen uit de persberichten, dus hier komt er weer eentje voor je!

Hoe krijg je toegang tot Waze in de auto? Klanten kunnen de Waze-app voor het OpenR Link-multimediasysteem eenvoudig downloaden en installeren. Dat kan rechtstreeks vanuit Google Play via de OpenR Link-interface in de auto, of via de MyRenault-app op een smartphone, waarna eenvoudig een nieuw Waze-account kan worden aangemaakt of een bestaand account is te gebruiken. Bovendien is het installeren en gebruiken van Waze altijd gratis. Wij snappen er geen bips van, maar zo werkt het dus

Wel slim van Renault

Want al hebben al miljoenen mensen Waze op hun mobiel, het is altijd handig als je het makkelijker (althans, dat denken we) kunt gebruiken dan voorheen. En volgens Renault kan dat en dan geloven we ze toch?

Wil jij ook standaard Waze op je multimediasysteem, dan moet je een Renault kopen van het type Austral of de Megane E-Tech electric. Later volgen ongetwijfeld de andere modellen!

Dus als jij onze premier binnenkort in een Austral ziet rijden, weet jij nu waarom!