Renault Austral officieel: met een vleugje Alpine

Moet je wel voor de topversie gaan, anders zit dat vleugje Alpine er niet op. De nieuwe Renault Austral.

Een compleet nieuwe Renault. Verfrissend. Het is een SUV, wat minder verfrissend. De Renault Austral moet de harten gaan veroveren van mensen die shoppen voor een SUV in het C-segment. Een markt met stevige concurrentie en dus een uitdaging voor de Fransen om van de Austral een succes te maken. Weet de SUV het net zo goed te doen als bijvoorbeeld de Clio in het B-segment?

De voor- en achterkant van de Austral is typisch Renault. De zijkant is wat minder uitgesproken. Maar in de zee van SUV’s tegenwoordig heb je al gauw een inwisselbare vormgeving. In het intro hadden we het al over een vleugje Alpine. Dat is als je voor de topversie gaat. Tegenwoordig noemen ze dat Esprit Alpine bij Renault. Krijg je onder andere zo’n kekke badge op de auto met de A van Alpine. Een C-segmenter dus, deze Austral. De SUV meet 4,51 meter in de lengte, 1,83 meter in de breedte en de auto is 1,62 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,67 meter.

VERSION ICONIC – ESPRIT ALPINE

Het interieur voelt bekend aan als je onze rijtest video van de Renault Megane E-Tech hebt gezien. Er zitten twee 12-inch beeldschermen in de auto en het geheel draait op Google-apps. Een sterke verbetering ten opzichte van het oude R-Link systeem. Volvo deed het kunstje al eerder en ook Renault gaat over op Google.

Waar de Megane E-Tech een volledig elektrische auto is, heb in het geval van de Austral nog gewoon met verbrandingsmotoren te maken. Wel allemaal hybride overigens. Instapper is een mild hybride met 130 pk. De overige twee varianten halen 160 pk of 200 pk uit de 1.2-liter driecilinder turbomotor. Dieselen is er niet bij. Zo op het eerste gezicht voelt de motorinhoud wat magertjes voor een C-segment SUV van meer dan 4 meter lang, maar vergeet niet dat de elektromotor van 50 kW en 205 Nm ook meehelpt in het geheel.

De praktijk moet uitwijzen of het inderdaad vlot aanvoelt. De variant met 200 pk moet in elk geval in 5,9 seconden de 100 km/u kunnen aantikken. Overigens heeft de volwaardige hybride altijd een automaat, de mild hybride komt ook als handbak.

De nieuwe Renault Austral komt medio 2022 op de markt. Prijzen volgen in een later stadium. Leveringen van de eerste exemplaren starten in het najaar.