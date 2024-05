Porsche 992.2 is straks sneller als hybride

Ja, de nieuwe Porsche 992.2 staat te trappelen om onthuld te worden.

Later deze maand wordt dan eindelijk na lang wachten de 992.2 getoond. Dat vindt op 28 mei plaats. En de Porsche druppelmachine staat aan. Tot de 28e krijgen we dus af en toe wat nieuws over ons uitgestort over de nieuwe Porsche 911.

Vandaag is dat een update over het ontwikkelingstraject van de nieuwe 992. Me dunkt dat dit natuurlijk al lang en breed afgerond is. Maar dat terzijde. Aardig nieuwtje uit de update over de komst van de 992.2 is dat deze door toepassing van de hybride aandrijflijn (ja, echt!), weer een aantal seconden sneller over de Nürburgring gaat. 8,7 seconden om precies te zijn.

Porsche 992.2

Jörg Bergmeister kwam tot een ronde van 7:16,934 minuten, waarmee hij 8,7 seconden sneller was dan een vergelijkbaar model van de vorige generatie. Het prototype was uitgerust met standaard banden, plus een Aerokit inclusief vaste achterspoiler die zorgt voor meer neerwaartse druk op hoge snelheid.

Dus wie zei dat hybride rijden alleen maar nadelen heeft? Of we visueel veel verschillen gaan zien tussen de 992.1 en de 992.2 dat kunnen we uit de vrijgegeven beelden niet echt opmaken.

Ongetwijfeld krijgen we voor de 28e nog wat nieuwsupdates. We kunnen bijna niet wachten!

Check hier alvast de bewegende beelden: