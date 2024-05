EV maakt meer kapot dan je lief is: puristische auto is niet meer

De puristische auto is helaas niet meer.

Bij Autoblog kunnen we een goede puristische auto wel waarderen. Een vehikel waarbij jij als bestuurder nog een beetje moet werken om de gang erin te krijgen. Een echt puristische auto heeft achterwielaandrijving, een laag gewicht, zo min mogelijk hulpsystemen en uiteraard een atmosferische motor.

Tot voor kort was er altijd één bastion waar je altijd terecht komt. Een veilige haven met semi-slicks en vierpuntsgordels: Caterham. Dit Britse merk was vroeger een Lotus-dealer. Toen Lotus stopte met de Seven, nam Caterham de rechten van het model over en gingen ze er zelf mee aan de slag. In al die jaren heeft Caterham het recept geperfectioneerd.

Het trieste nieuws is ons ter ore gekomen dat Caterham gaat stoppen met de Seven 485. Dat model is intussen alweer tien jaar oud, dus zo raar is het niet. Het grote nadeel is dat ze niet een directe opvolger krijgen.

Laatste atmosferische motor

De 485 geldt als de middle of the range van het Britse merk. Je kent de 170, de instapper met de kleine 660cc Suzuki-turbomotor. Dan heb je ook de supersnelle 620-modellen met de supercharged 2.3 Cosworth-motor. De reguliere 1600’s zijn al uit productie gegaan in 2021 en nu is het dus tijd voor de 485 met de atmosferische tweeliter viercilinders.

Voor het zover is, komen de Britten met nog een paar feestnummers. De eerste is de Caterham Super 7 485 CSR en de andere de 485 Final Edition. Van die eerste worden er 25 gebouwd, van die andere 60 stuks. Daarna is het over en uit. In beide gevallen hebben ze de 2.0 Ford Duratec-motor met 225 onder de kap. Deze hebben standaard een handgeschakelde vijfbak en een mechanisch sperdifferentieel. Van 0-96 km/u acceleren duurt slechts 4,1 seconden en de topsnelheid 224 km/u. Standaard krijg je plakkerig Toyo Proxes R888R-rubber en geventileerde remschijven.

En de toekomst van de puristische auto dan?

Je kan kiezen uit vijf verschillende kleuren, maar de satijnzwarte striping heb je altijd, als een soort automobiele rouwband. Verder krijg je een volledig bekleed interieur (dat is logischerwijs niet standaard) en carbon afwerking voor het dashboard. De stoelen zijn voorzien van alcantara bekleding.

Liefhebbers van het merk hoeven niet te vrezen, want Caterham blijft nog eventjes aanwezig. De genoemde 170 en 620 zijn er nog eventjes. Daarnaast bekijkt Caterham de mogelijkheden van een elektrische Seven. De EV Seven Concept zagen we immers al eerder voorbij komen.

Daarnaast zoekt het merk het ook ietsje hoger op met de Project V Concept. Dat zullen ongetwijfeld fantastische wagens zijn, maar wij gaan de écht puristische auto flink missen.