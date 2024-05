Chinese EV heeft storing na 39 km: niet meer te repareren

Over wegwerpproducten gesproken. Een Chinese EV heeft een storing na 39 kilometer en daarna is het over en uit.

In een relatief korte tijd wordt de automarkt compleet overspoeld door nieuwe automerken. Daarvan zijn er een paar Amerikaans (zoals Tesla, Fisker, Rivian en Lucid), Vietnamees (Vinfast) of Turks (Togg). De meeste nieuwkomers komen echter uit China. We hebben het niet over twee of drie merken, maar een compleet arsenaal aan compleet nieuwe merken.

Ze zien er op zich allemaal best aardig uit en uiteraard zijn het ook bijna allemaal elektrische automerken. Natuurlijk kennen we merken als Xpeng, BYD, Nio, Zeekr, Hongqi, Lynk & Co, Geely, Aiways en het Brits klinkende MG. Dan was daar ook nog Xiaomi. Daarvan hebben we een sterk staaltje anekdotisch bewijs voor je.

Chinese EV heeft storing

Xiaomi is in China een relatief populair automerk, maar in de rest van de wereld is het een nieuwe speler. Gelukkig zijn er altijd wel klanten te porren voor een goede deal om in een nieuwe auto weg te rijden. Dat gaat helaas niet altijd zonder slag of stoot, want een kersverse Xiaomi-klant maakte iets heel erg bizars mee: zijn auto stopte ermee.

Nu is dat op zich niet het vreemdste. Er zijn wel vaker storingen met nieuwe auto’s en in de meeste gevallen kunnen ze zo verholpen worden. Lang leve de fabrieksgarantie. In dit geval betrof het een felblauwe Xiaomi SU7, een middelgrote sedan. Na slechts 39 kilometer gereden te hebben, strandde hij met zijn gloednieuwe aankoop. Hij kreeg een melding dat hij de auto aan de kant moest zetten. Er was uiteindelijk een probleem met de aandrijflijn, waardoor de auto niet kan schakelen tussen de voor- en achteruit.

Maar nu komt het stomste: Xiaomi kan het probleem niet fixen. Ze konden namelijk niet achterhalen wat er precies mis was met de auto en dus was er niets te repareren. Ook de stekker eruit halen en weer opnieuw erin doen scheen niet te helpen.

Niet op te lossen

De eigenaar in kwestie is nog vrij redelijk: hij hoeft op zijn geld niet terug, maar gewoon een nieuwe auto. Dat blijkt echter niet te kunnen. Xiaomi schijnt alleen op bestelling te produceren, dus alle auto’s die nu van de band rollen hebben al een eigenaar. Ze schijnen nog aan het zoeken te zijn naar een oplossing.

Het is overigens niet de eerste keer dat er wat aan de hand is met de Xiaomi SU7 aan de hand is. Een bekend probleem was de noodremassistent, die boven 135 km/u niet functioneerde. Gelukkig kon men dat vrij eenvoudig met een over the air-update oplossen.

