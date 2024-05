Lamborghini: nieuwe Urus niet zo goed als Purosangue

Lamborghini gaat met nieuwe Urus niet achter de Purosangue aan.

Sommige autofabrikanten staren zich blind op hun eeuwige concurrenten. Dat kan soms goed uitpakken en soms uitlopen op een teleurstelling. Lamborghini is een merk dat het altijd een beetje anders heeft gedaan. Het begon aanvankelijk als een rechtstreekse aanval op Ferrari. Het merk werd alleen al opgericht om Enzo Ferrari een hak te zetten.

Maar met de Miura en met name de Countach vonden ze een hun eigen marksegment. Auto’s die nog buitenissiger, extremer en flamboyanter waren dan Ferrari’s. Nu lijkt Lamborghini een soortgelijke beslissing te gaan nemen.

Zoals jullie weten is de Purosangue een bijzondere automobiel: met een atmosferische V12 en bijzondere chassis-techniek een compleet andere auto dan de Lamborghini Urus.

Niet achter de Purosangue aan

Je zou dus kunnen aannemen dat Lamborghini zijn tanden gaat zetten in de Purosangue, maar het tegendeel blijkt waar. Dat laat Lamborghini-CTO Rouven Mohr weten aan Carscoops tijdens Lamborghini UK Day, een feest nog kleurrijker dan het Eurovisie Songfestival. Lamborghini kent zijn plaats en zal met de nieuwe Urus niet richting de Purosangue willen gaan.

Daar is een logische verklaring voor: geld. De Urus bevindt zich namelijk in een bijzondere positie. Klanten zijn er namelijk gek op en kunnen ‘m betalen (een Urus is er vanaf 3 ton). Mohr schat zo in dat Lamborghini twee keer zoveel Urussen gaat verkopen in vergelijking met de Purosangue, die meer dan een half miljoen kost. Nu heeft hij een punt, want Lamborghini verkocht namelijk 10.000 auto’s afgelopen jaar en dat waren voornamelijk Urussen, niet de hoogbejaarde Aventador en antieke Huracán.

Elektrisch is een optie bij de nieuwe Urus

Voor nu staat dus de Urus SE op het programma, een plug-in hybride. Dat klinkt heel progressief, maar met 800 pk hoef je je zeker niet bekocht te voelen als het op prestaties aankomt.

Zoals de titel verklapt gaat het voornamelijk om de nieuwe Urus en niet de vernieuwde Urus. De tweede generatie staat op de planning voor 2029. Deze zal weliswaar ietsje hoger in de markt gezet worden, maar alsnog (flink) goedkoper zijn dan de Purosangue. De nieuwe Urus zal er ook komen met enkel en alleen elektromotoren, naast de oude vertrouwde plofmotor.

