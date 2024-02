Huh? Ferrari test Tesla Model S Plaid

Een Tesla Model S binnen de hekken van Ferrari, wat krijgen we nou?

Autofabrikanten testen een model uitvoerig voordat deze op de markt verschijnt. Maar ze testen niet alleen hun eigen producten. Het is altijd belangrijk om naar de concurrentie te kijken. Dat is in de wereld van automotive niet anders. Iedereen kijkt naar elkaar. Dat levert soms interessante beelden op.

Vaak hoor je er maar weinig van. De automerken ontleden auto’s van concurrenten vooral in het geheim. Hier is het echter open en bloot te zien. Een Tesla Model S Plaid, met achter het stuur een testrijder, verlaat het terrein van Ferrari in Maranello.

De Tesla werd op beeld vastgelegd door YouTuber Varryx. Een videomaker die vaak bij de hekken van Ferrari en Lamborghini te vinden is om spyshots te maken van de nieuwste modellen. Soms zit daar iets opmerkelijks tussen, zoals deze Tesla Model S in de handen van Ferrari.

Ferrari heeft op dit moment nog geen volledig elektrische auto’s op de markt. Het aanbod bestaat op atmosferische, geblazen en hybride modellen. Volledig elektrisch is uiteindelijk ook in Maranello aan de orde. Vroeg of laat gaat dit gebeuren.

Hoe ze hier vorm aan willen geven? Vermoedelijk weten ze dat bij Ferrari ook nog niet helemaal. Vandaar dat ze ook auto’s testen van concurrenten, zoals de Tesla Model S Plaid met meer dan 1.000 pk. Het rijgedrag, het rijgevoel, de acceleratie. Natuurlijk analyseert Ferrari dit tot op de bodem.

Het moment dat de Tesla Model S Plaid het terrein van Ferrari verlaat zie je op 2:19. De video duurt meer dan 10 minuten en bevat nog veel meer interessante content. Zoals onder andere de opvolger van de Ferrari LaFerrari, uiteraard voorzien van hevige camouflage.