Steeds meer verblinding op weg door fellere koplampen

Al die LED-magie in de koplampen heeft een keerzijde.

Eerst was het halogeen, toen xenon en inmiddels zijn alle moderne auto’s uitgerust met LED. Het is heerlijk om mee te rijden. Kraakhelder licht en in de luxere auto’s is het soms verbazingwekkend om te zien hoe ver ze kunnen schijnen. Het is bijna magisch.

Koplampen hebben enorme ontwikkelingen meegemaakt. Je staat er soms niet bij stil. Lampen die in staat zijn om half groot licht te schijnen, zodat de tegemoetkomende automobilist niet te maken heeft met een felle lamp in zijn of haar gezicht. Maar is dat in de praktijk ook echt zo?

Koplampen verblinding

Volgens de ANWB is het zo dat ze steeds meer klachten ontvangen van automobilisten die te maken hebben met verblinding op de weg. Dat zegt de organisatie tegenover Nu.nl. Om verblinding te voorkomen kijkt men weg of knijpen ze de ogen even dicht. Dat kan weer zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer.

Verblinding kan allerlei redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat de verlichting verkeerd is afgesteld door een auto. Of omdat jij in een lage sportauto zit, met een crossover achter je. De koplamp kan dan precies verblindend in je binnenspiegel schijnen. LED-verlichting is feller dan bijvoorbeeld halogeen, wat het gevoel van verblinding versterkt.

De ANWB zegt dat acht op de tien mensen problemen ervaart met verblindende koplampen op de weg. Conclusies verbinden hoe groot dit probleem daadwerkelijk is kan de organisatie niet. Het is te onduidelijk in hoeverre verblinding een factor is in het geval van een verkeersongeluk. Daar zal onderzoek naar gedaan moeten worden.

Verblinding door autoverlichting komt niet uit de lucht vallen. Het onderwerp kwam jaren geleden al eens ter sprake. De RDW trok in 2020 aan de bel met het oproepen tot een strengere APK.

In veel gevallen kunnen automobilisten zelf al in actie komen. Stel de verlichting goed af (hoi Tesla Model Y), of laat deze afstellen. Daarmee voorkom je gevaarlijke situaties en het verblinden van een ander met je koplampen is gewoon bijzonder irritant. Dus, fix dat!

Foto: Jaguar F-Pace SVR via @wilbertphotography op Autoblog Spots