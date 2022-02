Influencer sloopt Ferrari van half miljoen euro [video]

Foutje bedankt. Een 1.000 pk sterke Ferrari SF90 Stradale liep schade op in handen van een influencer naar aanleiding van een crash.

Heerlijk hè, die 21ste eeuw. Bekend zijn op internet en vervolgens een luxe levensstijl tonen op exotische locaties met exotische spullen. Wat vroeger voorbij kwam in een realitysoap op MTV of Net5 (noemden we vroegah gewoon Yorin) is tegenwoordig gewoon te vinden op YouTube en Instagram. Maar je weet wat ze zeggen. Money can’t buy skills.

Ferrari SF90 Stradale crash

Daar kwam de Oekraïense influencer Alex Slobozhenko op een vervelende manier achter. Tijdens een proefrit met een Ferrari SF90 Stradale in Dubai ging het mis. Iets te veel gas en de kont ging kwispelen. De schade aan onder andere de voorbumper van de peperdure Ferrari valt te repareren, maar zoiets levert was een deukje op in het ego van de bestuurder. Ook vervelend voor de betreffende dealer, al blijft zoiets verzekeringswerk natuurlijk.

Achteraf zal het ongelukje Slobozhenko weinig schelen. De crash met de Ferrari SF90 Stradale wist zelfs het lokale nieuws in zijn thuisland Oekraïne te halen en ging daarna viral. En zo heb jij vandaag waarschijnlijk voor het eerst van de naam Alex Slobozhenko gehoord. Met recht een influencer dus, deze schaderijder.

Misschien was al die power toch even wennen. De garage van Slobozhenko bestaat uit onder andere een Lamborghini Huracan EVO, een Mercedes S63 AMG en BMW S1000RR motorfiets. Kortom, deze man hoeft zich niet te vervelen.