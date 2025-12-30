Politiehelikopter filmt driftfaal bij oprit A12 [Video]

De bestuurder hoopte waarschijnlijk dat niemand het gezien had, maar dat valt vies tegen.

Driften op de openbare weg, dat mag natuurlijk niet. Dat zouden wij van Autoblog ook nooit doen… Goed, het maakt wel uit waar je het doet. De oprit naar de A12 is misschien een minder handige plek om te driften dan de Tweede Maasvlakte. De politie heeft hier een BMW op heterdaad betrapt.

De politie had gisteravond een melding gekregen dat een groepje auto’s aan het racen en driften zou zijn bij Harmelen. Ze gingen vervolgens naar de plaats delict, maar de vogels waren al gevlogen. Wel kwamen ze een BMW tegen die de aandacht trok met een vlotte rijstijl.

Toevallig had de politie ook een helikopter in de lucht hangen en die besloot de BMW even te volgen. En ja hoor: op de beelden is te zien dat de auto aan het einde van het viaduct over de A12 een drift probeert in te zetten. Dat mislukt echter jammerlijk en de Bimmer eindigt achterstevoren in de berm.

De bestuurder rijdt vervolgens weer verder, terwijl hij waarschijnlijk denkt ‘Gelukkig heeft niemand het gezien’. Je verwacht natuurlijk niet dat je gefilmd wordt door een politiehelikopter. Maar dat was dus wel het geval…

De BMW – zo te zien een F31 3 Serie Touring – werd bij Nieuwegein aan de kant gezet. De bestuurder krijgt een artikel 5 aan zijn broek vanwege gevaarlijk rijgedrag. Hij is ook aangemeld voor een EMG, oftewel een Educatieve Maatregel Gedrag. En misschien is het handig als hij zich ook meteen aanmeldt voor een driftcursus.

Bron: Verkeerspolitie Midden-Nederland