Politiehelikopter filmt driftfaal bij oprit A12 [Video]

De bestuurder hoopte waarschijnlijk dat niemand het gezien had, maar dat valt vies tegen.
Driften op de openbare weg, dat mag natuurlijk niet. Dat zouden wij van Autoblog ook nooit doen… Goed, het maakt wel uit waar je het doet. De oprit naar de A12 is misschien een minder handige plek om te driften dan de Tweede Maasvlakte. De politie heeft hier een BMW op heterdaad betrapt.
De politie had gisteravond een melding gekregen dat een groepje auto’s aan het racen en driften zou zijn bij Harmelen. Ze gingen vervolgens naar de plaats delict, maar de vogels waren al gevlogen. Wel kwamen ze een BMW tegen die de aandacht trok met een vlotte rijstijl.
Toevallig had de politie ook een helikopter in de lucht hangen en die besloot de BMW even te volgen. En ja hoor: op de beelden is te zien dat de auto aan het einde van het viaduct over de A12 een drift probeert in te zetten. Dat mislukt echter jammerlijk en de Bimmer eindigt achterstevoren in de berm.
De bestuurder rijdt vervolgens weer verder, terwijl hij waarschijnlijk denkt ‘Gelukkig heeft niemand het gezien’. Je verwacht natuurlijk niet dat je gefilmd wordt door een politiehelikopter. Maar dat was dus wel het geval…
De BMW – zo te zien een F31 3 Serie Touring – werd bij Nieuwegein aan de kant gezet. De bestuurder krijgt een artikel 5 aan zijn broek vanwege gevaarlijk rijgedrag. Hij is ook aangemeld voor een EMG, oftewel een Educatieve Maatregel Gedrag. En misschien is het handig als hij zich ook meteen aanmeldt voor een driftcursus.
Bron: Verkeerspolitie Midden-Nederland
Reacties
pietertje123 zegt
Het racen zien we hier niet maar als dat er was – en de heli komt niet voor niets even kijken – dan terechte acties.
Alleen de bermschade door deze drift poging zou met een schep en een emmertje ter plaatse opgelost moeten worden door de dader. Werkt beter tegen hernieuwde pogingen en goedkoper voor de maatschappij.
lightisride zegt
overdreven gedoe zeg. Er is niemand in de buurt. niemand heeft er last van.
Vinden we dit echt erg? Hij heeft geleerd dat zo’n drift niet zo makkelijk is. Doet volgende keer misschien voorzichtiger.
potver7 zegt
Je mag het overdreven gedoe vinden – maar het mag gewoon niet. En deze meneer viel op de snelweg ook al op door z’n ‘sportieve’ rijgedrag, dus deze driftpoging is zeker niet het enige vergrijp.
In zekere zin wordt die automobilist ook tegen zichzelf beschermd. Er zijn zat gastjes die een paar keer op zo’n plek hebben geoefend, denken dat ze het wel kunnen, en vervolgens op een volle parkeerplaats een hoop ellende aanrichten.
marh zegt
Ik ben het helemaal met jou eens.
Laat de politie maar eens al die zaken oplossen waar ze geen tijd voor hebben.
kniesoor zegt
Benieuwd of een Art. 5 / EMG in rechte standhoudt. Voor zover de helikopterbeelden suggereren is er geen sprake van enige gevaarzetting voor overig verkeer. Want niet aanwezig, zo lijkt het. Of het wenselijk gedrag van de BMW piloot is, is vers twee.
vaakbenjetebang zegt
@amghans: Dat is voer voor juristen, maar de letterlijke tekst van Artikel 5 is als volgt:
“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”
Het zal niet voor niks zijn dat het woord ‘kan’ er steeds in een bijzin bij staat. Dat opent veel mogelijkheden. In dit specifieke geval, zou je op basis van de beelden zeggen: er is geen gevaar of hinder veroorzaakt, maar dat wil niet zeggen dat het niet had gekund – ‘het is goed gegaan, maar niet goed gedaan’.
Je kunt het dan voor de rechter gaan uitvechten, maar ik zou het denk ik niet aandurven. Zeker omdat je kennelijk al de aandacht hebt getrokken met je rijstijl, en dit een ook nog eens een moderne auto met ESC en tractiecontrole is. Die staat echt niet zomaar achterstevoren aan de binnenkant van een haakse bocht op relatief lage snelheid, zelfs niet als het glad is. Je kunt dan moeilijk aanvoeren dat de auto je verraste.