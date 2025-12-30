Ferrari van de grote baas wordt alweer geveild!

Iemand hoopt er dikke winst op te maken.

De Ferrari FF is een van de gaafste daily drivers die je kunt hebben. Je hebt de waanzinnige 6,3 liter V12, maar dan in combinatie met een auto die dagelijks bruikbaar is. Niet alleen vanwege de ruimte, maar ook vanwege de vierwielaandrijving. Daarmee is de FF niet zo listig als een F12berlinetta.

RM Sotheby’s heeft nu een bijzonder exemplaar in de aanbieding. De eerste eigenaar van deze auto was niemand minder dan John Elkann. De kleinzoon van Gianni Agnelli nam deze FF in 2013 in ontvangst. Destijds zwaaide hij de scepter over de Fiat Group, inmiddels is hij bestuursvoorzitter van heel Stellantis én Ferrari.

Dikke winst?

Mocht je een déjà vu krijgen: dat kan kloppen. Deze auto werd in juni al geveild via Collecting Cars. Toen bracht deze FF twee ton op. Maar kennelijk verwacht de koper dat er nog meer uit te halen valt. De auto wordt volgende maand geveild door RM Sotheby’s, en zij rekenen op maar liefst €220.00 tot €320.000. Dat zou dikke winst betekenen.

John Elkann heeft gekozen voor een bijzondere samenstelling. Gelukkig heeft hij een betere smaak dan zijn jongere broer Lapo. Die liet zijn 458 vanbinnen en vanbuiten uitvoeren in een camouflagepatroon. John koos voor een fraaie blauwe kleur: Nuovo Blu.

Stoffen bekleding

Ook het interieur is volledig uitgevoerd in blauw. Opvallend: John koos voor stoffen bekleding. Wat is hij toch gewoon gebleven… Minder gewoontjes – maar wel erg fraai – is het blauwe carbon wat we op diverse plekken terugzien.

Uiteraard is er nauwelijks met de auto gereden sinds de laatste veiling. Er is 146 kilometer bijgekomen. De teller staat nu op 16.037 kilometer. Of deze FF echt €220.00 tot €320.000 waard is? Dat gaan we eind januari zien, als de auto wordt geveild in Parijs.

Foto’s: RM Sotheby’s