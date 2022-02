Mercedes-AMG GT Black Series stopt: eigenaren zitten op goud

Genieten met mate. En je hebt goud in handen met de Mercedes-AMG GT Black Series als eigenaar, want de productie stopt.

Toen Mercedes de komst van de AMG GT Black Series aankondigde werd niet gesproken over een productie in gelimiteerde oplage. Een andere strategie in vergelijking met eerdere Black Series-modellen. Maar iedereen kon op zijn klompen aanvoelen dat ze bij Mercedes-AMG geen tienduizenden exemplaren gingen maken van de GT Black Series. De vraag was alleen, hoeveel dan wel?

GT Black Series productie

De fanboys bij MB Passion zeggen het te weten. Deze site bericht dat Mercedes-AMG is gestopt met de productie van de GT Black Series en dat er in totaal meer dan 1.700 zijn gemaakt. De supercar was sinds het najaar van 2020 in productie. Eigenaren die er al eentje in bezit hebben kunnen lachen in het vuistje. Doordat Mercedes de productie laag heeft gehouden zal de Black Series goed waardevast blijven. Zeker de komende periode is dit het geval, want diverse autobedrijven vragen voor de dikste GT een prijs fors hoger dan de retailprijs. Kortom, eigenaren kunnen model flippen met winst. Al zal de relatie met de dealer er niet beter op worden als je dat doet. Er hangt toch een exclusief sfeertje rondom Black Series-modellen.

Een Mercedes-AMG GT Black Series op Nederlands kenteken kost nieuw toch al gauw meer dan 400.000 euro. Het Europese aanbod van nieuwe tot zeer jong gebruikte exemplaren laat echter zien dat 500.000 euro of meer niet ongebruikelijk is. En dat is nog zonder Nederlandse BTW en BPM. Kortom, eigenaren zitten op goud als de prijzen zo blijven.

Er staat niet omschreven waarom de productie na zo’n anderhalf jaar gestopt is. Dat kan meerdere redenen hebben. Mercedes-AMG kan er bijvoorbeeld bewust voor gekozen hebben de productieaantallen laag houden om exclusiviteit te garanderen. Een andere reden kan te maken hebben met chiptekorten. Als het moeilijk is om aan onderdelen te komen kan de productie van een model vroegtijdig gestaakt worden. Dat is nu koffiedik kijken, de exacte reden is niet bekend.