Zoveel duurder wordt elektrisch rijden in 2026

Denk je goed bezig te zijn voor het milieu, pakt de overheid je alsnog waar het het meest pijn doet.

Er is geen ontkomen aan: elektrisch rijden wordt de toekomst. Zelfs met het afzien van het verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren in 2035 door de EU. Diezelfde EU heeft namelijk de zakelijke markt een verkapte verplicht gegeven om alleen nog EV’s in te kopen. Aangezien juist die groep de grootste afnames doet bij autofabrikanten, zal de industrie wel mee moeten gaan bewegen.

Omdat we ons nog steeds in een soort transitiefase bevinden, is onze overheid best bereid een steentje bij te dragen. Zeker nu de youngtimerregeling wordt afgeschaft, met als onderliggend idee dat we meer elektrisch gaan rijden, blijft de elektrische auto in ieder geval volgend jaar nog ietwat aantrekkelijker.

Voor wie het gemist heeft: in Den Haag is met de hand over het hart gestreken en is er besloten om de zakelijke EV-rijder tegemoet te komen door de bijtelling over de eerste 30.000 euro niet naar 22 procent te verhogen, maar nog een jaar langer op 18 procent te houden. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

Nog een voordeel voor de EV-rijder: de leveringskosten op stroom dalen per 1 januari 2026 met 1 cent per kWh. Dat was 12 cent en gaat naar 11 cent. Scheelt je toch al snel zo’n 50 cent per laadbeurt, mits de laadpaalexploitant dit verschil netjes doorberekend.

Korting op de wegenbelasting daalt

Al die voordelen kun je gedeeltelijk wegstrepen tegen de hoger wordende MRB (motorrijtuigenbelasting – oftewel: wegenbelasting). Daarvan gaat de korting namelijk aanzienlijk omlaag.

Waar je in 2025 nog 75 procent korting kreeg, is dat in 2026 nog 30 procent (berekenen kan hier). De plannen zijn vooralsnog dat dit tot 2028 gehandhaafd en daarna trapsgewijs afgebouwd wordt, tot het afschaffen van de korting in 2030. Zekerheid hierin is nergens gegarandeerd, aangezien onze overheid niet bepaald richting lijkt te houden op dit soort vlakken.

Waar hebben we het dan eigenlijk over? Een voorbeeld: een BMW i5 Touring eDrive 40 weegt 2.255. Daarvoor betaal je dit jaar in Noord-Holland nog 450 euro per kwartaal, waar je 75 procent korting op krijgt. Netto betaal je dus 112,50 euro per kwartaal. Dat wordt in 2026 jaar (450*0,7=) 315 euro per kwartaal. Let wel, dit is nog zonder de verhoging van provenciale opcenten die voor 2026 gepland staan, al komt dat neer op enkele euro’s.

Ook de BPM (die op miraculeuze wijze toch bestaat voor auto’s die geen uitstoot hebben) blijft op z’n minst gehandhaafd op 667 euro per auto. Het kan zijn dat de belastingdienst hier nog een inflatiecorrectie overheen gooit, waardoor hij dus nog iets hoger wordt in 2026.

Lokale subsidies en belastingaftrek

In 2025 was het al afgelopen met alle subsidies die ooit golden voor de aanschaf van een elektrische auto, zoals de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) en de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Maar dat betekent niet dat er niets meer te halen valt.

Lokaal verschillen de regels namelijk. Dat betekent dat er mogelijk nog wat subsidies te vinden voor laadpaalverwante zaken, maar die zullen per stad anders zijn. Checken of dat bij jou het geval is, kan via de Energiesubsidiewijzer.

Voor bedrijven bestaan er wat kansen om de kosten te drukken. Zo zullen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)gewoon doorgaan. Het gaat hierbij voornamelijk om extra manieren om belastingvoordeel te krijgen op milieuvriendelijke initiatieven die het bedrijf doet.

Kortom, elektrisch rijden wordt minder voordelig dan het in 2025 nog was. Gelukkig worden de volledig elektrische auto’s wel steeds betaalbaarder.