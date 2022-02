De MC Edition. Als je gewone Maserati niet speciaal genoeg is

Een Maserati is van zichzelf al een speciale auto. Toch zijn er mensen voor wie dit niet speciaal genoeg is. Speciaal voor hen is er nu de MC Edition.

MC is een lettercombinatie die bij velen het hart een extra sprongetje doet maken. En dat komt niet door MC Hammer of MC Miker G, maar door Maserati, die deze afkorting graag gebruikt op de bijzondere modellen.

MC staat bij de Italianen namelijk voor Maserati Corse. Zoals de Nederlandse persvoorlichter daar zelf over zegt: een sportieve inborst, geboren op het circuit voor dagelijkse sportiviteit. En Maserati biedt nu drie modellen aan met die speciale letters, de Levante, Ghibli en Quattroporte MC Edition.

De Maserati MC Editions zijn lekker dik

Maserati plakt het MC logootje natuurlijk niet op de budgetversies. Nee, als je besluit voor een model te gaan met dit pakket erop, zul je direct moeten kiezen voor en V8-uitvoering. Ja, jij wilde iets speciaals hè? Standaard al dik, nu nog dikker.

Want je krijgt allereerst een lekker kleurtje aan de buitenkant. Giallo Corse of Blu Vittoria. Die kleuren zijn niet zomaar gekozen. Geel en blauw zijn namelijk de kleuren van Modena, de thuisbasis van Maserati. Mocht je dat te exotisch vinden, blauw en geel zijn ook de kleuren van Hilversum. Dat je het maar even weet.

En wat er nou zo bijzonder is aan de kleuren laat ik ook even over aan de persvoorlichter van Maserati. Die heeft er zo zijn best op gedaan, het zou lullig zijn als ik dat dan zou bagatelliseren met een eigen interpretatie, dus hier komt ‘ie.

Giallo Corse is een gele drielaagskleur met blauw mica dat op subtiele wijze met het licht speelt, voor een sportieve en moderne ambiance. Blu Vittoria daarentegen is een matte drielaagslak; extreem diep, indrukwekkend, nieuw en modern. Geel en blauw, in de woorden van de zeer eloquente persvoorlichter van Maserati

Ook het interieur krijgt een MC sausje

In het interieur zul je ook niet vergeten dat je in iets speciaals zit. Zo staat er MC Edition in de hoofdsteunen, wordt er zwarte pianolak gebruikt en zijn de stoelen voorzien van denim stof. Spijkerbroek dus, voor de leken. Apart, maar zeker niet verkeerd.

De Levante MC Edition staat op 22 inch velgen, de Ghibli en de Quattroporte moeten het met een maatje minder doen, maar de blauwe remklauwen zijn in beide gevallen goed te zien. Verder zijn er de nodige badges op de auto geplakt en voila, je hebt een mooi speciaaltje die jouw al bijzondere auto nog net even wat specialer maakt.

De Maserati MC Editions zijn vanaf heden te bestellen, maar wat ze precies moeten kosten kunnen we jullie nog niet vertellen. Bij het ter perse gaan van dit artikel was dat namelijk nog niet bekend.

Maar goed, zou jij een MC Edition willen, of geef je jouw portie liever aan Fikkie en hou je het liever wat minder opzichtig?

Laat het weten in de comments!