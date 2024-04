Ook zo’n heikel punt. Invoegen op de snelweg. Hoe hoort dat eigenlijk

In navolging van ons bericht van vorige week over het richting aangeven op rotondes, leek het ons wel een leuk idee om nog even een heikel puntje aan te snijden. Invoegen op de snelweg. Hoe hoort dat eigenlijk?

Want ook hierover kun je flink van mening verschillen, viel ons hier ter redactie zelfs al op. Ondergetekende en @wouter bijvoorbeeld doen dat allebei geheel anders. Ik vind de manier waarop ik het doe vanzelfsprekend de juiste, terwijl ons grijze opperhoofd bijna moest braken toen hij hoorde hoe ik rekening houd met andere weggebruikers…

Hoe voegen we in op de snelweg?

We bespraken de optie dat we op de rechterbaan van de snelweg reden en er een invoegstrook verschijnt. Als er zich daar een auto op bevindt en die zet zijn knipper naar links om aan te geven dat hij wil invoegen, dan kijk ik direct of er ruimte is om naar links te gaan, zodat de auto kan invoegen.

Niet alleen vriendelijk en een kleine moeite, voor zover ik me kan herinneren is me dat ook zo geleerd tijdens mijn rijlessen. Die nog op een dinosaurus werden gegeven, zo lang is het geleden, maar dat terzijde. Dus ik kan ernaast zitten, bedoel ik maar te zeggen…

Maar niet bij Wouter. Die rijdt gewoon op dezelfde snelheid door, geeft de invoegende automobilist nog net geen middelvinger, maar blijft gewoon rijden waar hij rijdt, met dezelfde snelheid. De ander past zich maar aan hem aan. Met als kanttekening dat hij vrijwel nooit op de rechterbaan rijdt, maar in de sporadische gevallen dat dit zich voordoet dus…

Maar hoe moet het nou echt?

Maar hoe hoort het nou echt, als het op invoegen op de snelweg aankomt? Heeft de hoffelijke Nico gelijk, of mag Wouter gewoon zijn asociale zelf blijven achter het stuur? Wat zegt de wet erover?

Nou, wederom wordt hoffelijkheid niet beloond en heeft Wouter de wet achter zich staan. En mag hij gewoon blijven doen wat hij doet. Sterker, het hoort zelfs zo. Want het CBR zegt er het volgende over:

Invoegen is een bijzondere verrichting. Wie wil invoegen, moet altijd voorrang verlenen aan bestuurders die op de doorgaande rijbaan rijden. Vaak houden bestuurders toch even voor u in of schuiven ze een baan naar links op. Dat is uiteraard zeer hoffelijk, maar zeker geen verplichting.

Duidelijk dus. De invoeger op de snelweg heeft zich maar aan te passen en de berijder van de rechterstrook kan keihard lachend blijven rijden waar hij rijdt. Alexander Pechtold-approved dus. En wij ons maar afvragen waarom de samenleving verhardt…

Maar nu zijn wij dus benieuwd hoe jij je gedraagt in deze situatie. Ben je team Nicolas, of team Wouter? En waarom? En hoe reageer jij als iemand je er niet tussen laat terwijl er wel de ruimte voor is?

Zijn we heel benieuwd naar!