Ja dan trek je de aandacht van de politie natuurlijk!

Een Mercedes-bestuurder met haast raast met een flinke snelheid over de weg. Helaas voor hem is hij niet alleen op de snelweg, maar is oom agent ook aanwezig. Ze rijden een tijdje achter de automobilist aan en vervolgens doet de Mercedes-bestuurder een bijzondere actie waardoor het woordje ‘aso’ meer dan terecht is.