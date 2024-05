Snelwegen Brabant en Limburg matig, maximumsnelheid naar 90

In het diepe Zuiden zijn de snelwegen zo matig dat op verschillende stukken een maximumsnelheid van 90 km/u wordt ingevoerd.

Calimero leeft, want wij provincialen worden weer keihard benadeeld door de Randstad. Hoewel wij Noord-Brabanders zo’n beetje al het geld verdienen in Nederland dezer dagen, vloeit dat niet netjes naar ons terug in de vorm van investering in infrastructuur. Als frequent scheurder over de A67, riskeer ik regelmatig mijn leven op inadequaat asfalt. Het is nog niet zo erg als België of grote stukken van Duitsland. Maar het is ook geen vijfbaans A2, om het zo maar te zeggen.

Nijpend

Al jaren smeken de boeren en burgers om verbetering van de nijpende omstandigheden. Maar terwijl de miljarden naar allerlei frivole zaken vloeien, is tot op heden hier niets van gekomen. Een overheidsbesluit waar wij op gewezen zijn door een oplettende lezer, laat echter zien dat er nu wel actie ondernomen wordt. In de vorm van zones waar je maar 90 mag rijden op snelwegen. Dat is nou niet echt verandering waar we in kunnen geloven.

Slow Zones

Op de site van Rijkswaterstaat wordt een verkeersbesluit aangekondigd om de maximumsnelheid op verschillende stukken snelweg in Noord-Brabant en Limburg te verlagen tot 90 kilometer per uur. Dit om de ‘doorstroming’ te verbeteren, de veiligheid te garanderen en verdere teloorgang af te wenden. Het besluit wordt met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2024 (hopelijk volgen er niet stiekem nog bonnen) en geldt tot en met 1 januari 2025 (voor nu). Het betreft de in de bovenstaande kaart aangegeven 19 stukken op de A2, A4, A17, A27, A58, A59, A67, A73 en A76. Zie het als een ‘slow zone’ op Le Mans. De zones worden aangegeven middels de daarvoor gangbare borden.

Arren-moede

Het is natuurlijk extreme armoede. Plemp gewoon een bak nieuw asfalt neer zodat wij gezellige Zuiderlingen kunnen blijven scheuren. Mocht je nu een handige advocaat zijn en wil je strijden tegen betutteling en voor vrijheid, heb je nog vijf weken om bezwaar te maken. Laat ons even weten hoe het gaat…

Dank Roel voor de tip!